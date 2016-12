Majorarea salariului minim la 800 lei nu este sustenabilă în 2009

Creşterea, în acest an, a salariului minim pe economie la 800 lei, de la 600 lei în prezent, nu este sustenabilă, a declarat, ieri, ministrul Muncii, Marian Sîrbu. “Creşterea (salariului minim - n.r.) la 800 lei nu este sustenabilă. Patronatele nici nu vor să audă de aşa ceva”, a spus Sîrbu. El a adăugat că guvernul va continua negocierile cu sindicatele şi va avea în vedere o creştere “rezonabilă” a salariului minim pe economie, însă a precizat că majorarea cu 33% a acestuia, cerută de sindicalişti, este nerealistă. “Să vedem cum va arăta economia după şase luni şi apoi vom lua o decizie”, a completat Sîrbu. În urmă cu o săptămînă, premierul Emil Boc declara că nu exclude posibilitatea majorării salariului minim în a doua parte a acestui an, precizînd că a purtat o discuţie în acest sens cu ministrul muncii, Marian Sîrbu. “Am discutat cu ministrul muncii şi nu excludem creşterea salariului minim din a doua parte a anului, cînd urmează să vedem care vor fi rezultatele economice pe primul semestru”, a spus Boc, la ieşirea de la discuţiile cu sindicatele şi cu reprezentanţii ministerelor pe tema legii unice a salarizării. Cu o zi înainte, ministrul Muncii, Marian Sîrbu, preciza că discuţiile privind majorarea salariului minim pe economie vor fi reluate cu sindicatele în a doua jumătate a acestui an, şi nu în prezent, întrucît revigorarea economiei este insuficientă pentru majorări salariale.