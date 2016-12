Majorarea taxei de poluare ”sufocă” importul auto second hand

Creşterea nivelului taxei de poluare va duce la diminuarea drastică a importului de maşini second hand, intensificându-se astfel comerţul prin dealeri, cu vehicule rulate deja înmatriculate în ţară, au declarat reprezentanţi ai unor companii din piaţa de profil. \"Importurile cu maşini rulate vor scădea drastic, nu va mai renta să aduci maşini second hand din afară. În acest fel, clienţii se vor orienta către maşini deja înmatriculate. Acesta este un lucru bun, pentru că va creşte nivelul tranzacţiilor fiscalizate, întrucât se va cumpăra din ce în ce mai mult prin intermediul dealerilor\", a afirmat directorul de vânzări al Rădăcini Motors, Nicuşor Sorescu. Pe de altă parte, reprezentanţii celui mai mare portal de oferte auto second hand, Autovit, spun că \"pentru samsari importul va rămâne profitabil\". \"După majorarea taxei, ca şi în prezent, samsarii vor continua să câştige din comerţul cu vehicule scumpe, eludând statul. Se practică importul prin firme «de sacrificiu», care vând mai departe la preţul de achiziţie plus TVA. Însă aceste firme se închid după imediat, fără a cotiza la stat. Această practică va supravieţui şi după creşterea nivelului taxei de poluare\", a spus directorul Autovit, Attila Okanyi. În ciuda încercărilor autorităţilor de înnoire a parcului auto, reprezentanţii Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA) nu se aşteptă nici pentru anul viitor la o revenire a pieţei auto noi. \"Din 2011 norma de poluare Euro 5 devine obligatorie şi, în consecinţă, este normal ca maşinile care nu îndeplinesc aceşti parametri şi poluează mai mult să fie taxate mai aspru. În ceea ce priveşte piaţa de maşini noi, în 2011 va evolua în aceiaşi parametri ca şi anul acesta. Sper în continuare că inteligenta cumpărătorului român va înclina balanţa în favoarea maşinilor noi şi a tehnologiilor puţin poluante, şi nu în sensul curăţării altor pieţe de rable şi importării lor în România\", a spus Brent Valmar, vicepreşedinte APIA şi director general la Porsche România. Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, marţi, că taxa de poluare auto va fi modificată şi că proprietarii maşinilor vechi, \"care poluează mai mult\", vor fi nevoiţi să plătească o taxă mai mare. Pe fondul creşterii numărului de maşini second-hand importate, Guvernul a decis, în decembrie 2008, ca taxa de poluare auto percepută la achiziţia maşinilor noi să fie suspendată începând cu 15 decembrie 2008, până la sfârşitul lunii decembrie 2009, pentru vehiculele Euro 4 cu motorizări de până la 2.000 centimetri cubi înmatriculate pentru prima dată în România şi în Uniunea Europeană. Excepţia a fost ridicată la începutul acestui an. Guvernul estimează că va colecta în acest an din taxa de poluare pentru autovehicule o sumă totală de 1,65 miliarde lei, un nivel similar prognozei pentru 2009, dar cu peste un miliard de lei mai mult decât încasările efective înregistrate până la sfârşitul anului trecut.