Majorarea taxelor sau reducerea cheltuielilor bugetare, dilema viitorului Guvern

Eficienţa majorării principalelor taxe în 2009 este pusă la îndoială de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care este de părere că viitorul guvern ar trebui să analizeze în primul rînd cheltuielile bugetare. \"Orice majorare de taxe principale în România, TVA sau cotă unică, este dilematică. E nevoie, mai degrabă, de o privire atentă în interiorul bugetului, pe cheltuieli, cum s-a construit, care sînt priorităţile\", a adăugat Isărescu. Consilierul pe probleme de politică monetară al guvernatorului BNR, Lucian Croitoru, a declarat, în urmă cu două săptămîni, că viitorul guvern va fi obligat să majoreze impozitele şi taxele, dacă va dori să stimuleze economia reală, avînd în vedere şi cheltuielile deja asumate pentru anul viitor. El a punctat că este un moment nefericit pentru majorarea taxelor, care ar fi trebuit construite astfel încît să asigure din timp un nivel al veniturilor bugetare de cel puţin 36% din PIB. Referitor la deficitul bugetar, Isărescu a avertizat că acesta ar putea depăşi nivelul maxim permis de pactul de stabilitate, de 3% din PIB, atît în 2008, cît şi în 2009, dacă nu sînt adoptate măsuri fiscale din timp. „Am tot vorbit de un buget multianual. În loc de un buget multianual am avut multibugete într-un an. În loc de un buget pe trei ani s-au făcut trei bugete într-un an, iar rectificările au crescut într-un mod optimist bugetul”, a spus Isărescu. El a arătat că ar fi o iluzie să credem că reprezentanţii Comisiei Europene (CE) vor accepta astfel de deficite, chiar dacă în unele state membre UE se vorbeşte de depăşirea acestui nivel (de 3% - nr) din cauza măsurilor anticriză. Isărescu a menţionat că prognoza CE indică pentru acest an un defict bugetar de 3,4% din PIB şi de 4,1% din PIB pentru 2009. Şeful BNR a mai afirmat că anticipează o creştere a şomajului anul viitor şi că presiunile inflaţioniste nu vor mai persista. În opinia sa, chiar dacă şomajul va creşte nu va deveni o problemă critică şi ar putea ajuta la calmarea cererilor de majorări salariale excesive. Guvernatorul a menţionat că şomajul nu va fi generalizat, urmînd să afecteze doar anumite sectoare. „Corecţiile de pe piaţa forţei de muncă sînt bune şi sînt necesare, în condiţiile în care o creştere a şomajului va ajuta la curbarea cererii excesive de creşteri salariale”, a declarat Isărescu.