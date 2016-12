Majorări salariale doar pe hârtie pentru bugetari

Veştile privind veniturile din 2011 sunt proaste pentru angajaţii din sectorul public. În ciuda faptului că au fost anunţate majorări salariale de 15% pentru bugetari, începând de anul viitor, creşterile vor fi numai pe hârtie, potrivit sindicaliştilor. În realitate, angajaţii statului nu vor recupera mai mult de zece procente, pentru că veniturile sunt afectate de creşterile de preţuri. Potrivit proiectului Legii unice a salarizării, salariile bugetarilor se vor majora cu 15% de la începutul anului viitor. Procentul se aplică însă la salariile de bază din luna octombrie 2010. Adică la salariile micşorate cu 25%. Un calcul simplu, raportat la salariul de bază diminuat cu 25 de procente, arată că, de fapt, din ianuarie 2011, bugetarii vor recupera doar 11 procente din cât aveau în luna iunie. Dacă se corelează aceste cifre cu rata inflaţiei din ultimele şase luni, creşterea resimţită în buzunare este de 9,6%. „Funcţionarii publici vor mai pierde anul viitor încă 2%. Este vorba de cele două salarii, al 13-lea şi prima de vacanţă, care, raportate la întregul an, reprezintă o pierdere de 16,6%. Guvernul acordă doar 15%, deci, practic, aproape două procente vor fi pierdute în plus faţă de ceea ce s-a pierdut până acum, nici pe departe recuperare sau creştere salarială în 2011”, a explicat liderul Sindicatului din Administraţia Publică Ringo Dămureanu. Legea prevede că, în 2011, nu vor mai fi acordate prime şi al 13-lea salariu. Şi asta pentru ca Guvernul să se încadreze în fondul de salarii negociat cu FMI, de 39 de miliarde de lei. Este şi motivul pentru care Executivul a amânat pentru 2012 aplicarea noii legi de salarizare. Guvernul are nevoie de aprobarea FMI pentru actul normativ. Interesant este, însă, că premierul Emil Boc a cerut acceptul FMI pentru proiectul de lege după ce a anunţat că acesta va fi asumat în faţa Parlamentului. Aşadar, Guvernul mizează că va primi un răspuns rapid pentru că legea va fi trimisă astăzi în Parlament.