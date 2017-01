MAJORATUL DEMOCRAŢIEI

Am găsit unele idei despre acest subiect risipite prin presă, însă nimeni nu a îndrăznit o reflecţie mai adîncă. Nici eu nu am această pretenţie! Voi încerca, totuşi, să glosez cîteva rînduri pe această temă, pentru că o consider sensibilă, chiar tulburătoare…

Nu este vorba despre vîrsta calendaristică a democraţiei noastre, ci despre vîrsta biologică, aceea care implică şi responsabilitate juridică, a celor care votează. Anul acesta, la 22 decembrie, se vor împlini 19 ani de la prăbuşirea comunismului în România. Asta înseamnă că toţi copiii născuţi între 22 decembrie 1989 şi 30 noiembrie 1990 au împlinit, pe parcursul acestui an ce se apropie de sfîrşit, vîrsta de 18 ani, adică vîrsta majoratului. Devenind majori, toţi aceşti tineri vor avea dreptul să voteze, pentru prima oară în viaţă, la alegerile care urmează. Nu ştiu cît de mulţi sînt şi nici nu pot ghici cîţi dintre ei vor merge la vot, dar ceea ce mă interesează rămîne faptul emoţionant că aceasta este prima generaţie cu drept de vot născută şi trăită în democraţie! Ei sînt primii alegători din România care nu au cunoscut comunismul decît din auzite, fie în discuţiile din familie, fie la şcoală. Din acest motiv, ce mi se pare tulburător, mentalitatea lor este radical diferită de a noastră, a celor care îşi mai amintesc ce însemnau frigul, foamea şi frica de pe vremea dictatorului Ceauşescu. Ei nu au habar de Securitate, de grija cu cine şi ce vorbeşti, nu pot realiza ce înseamnă cenzura, graniţele închise, barierele culturale legate de muzică, literatură, artă sau orice alt fel de informaţii, cu atît mai mult cele politice sau istorice! Aceşti tineri, indiferent cum au trăit primii 18 ani din viaţa lor, nu mai au nimic comun cu noi, cei născuţi şi formaţi sub comunism… Îi întîlnim pe stradă, fără să-i deosebim de ceilalţi, fără să ştim care dintre ei este copil de securist sau cui i-a murit vreo rudă, chiar părinte (există şi asemenea cazuri!), la Revoluţie. Singura deosebire pe care o putem face între ei este legată de starea socială a familiilor din care provin şi care, probabil, le-au influenţat concepţia despre perioada comunistă, ca urmare a discuţiilor avute pe măsură ce creşteau. Unii au devenit infractori, alţii sînt elevi olimpici internaţionali, mulţi sînt săraci sau doar modeşti, alţii au crescut în bogăţie… Niciunul nu este „egal” cu celălalt, dar toţi, absolut toţi, sînt nişte oameni liberi, într-o ţară liberă! La această realitate tulburătoare, despre care am dorit să notez cîteva rînduri, se mai poate adăuga o singură întrebare: cum vor vota aceşti tineri?

În loc de răspuns, vă propun scurta poveste a ceea ce exegeţii contemporani numesc „majoratul biblic”. După fuga din Egipt, Moise i-a purtat pe iudei prin pustie timp de 40 de ani, pînă cînd a murit şi cel din urmă evreu care cunoscuse robia egipteană. Abia după aceea, profetul a pornit spre Pământul Făgăduinţei, unde i-a aşezat pe fiii lui Israel pentru totdeauna… Aceasta va fi şi istoria democraţiei noastre viitoare, care începe acum cu prima generaţie care nu a cunoscut robia comunistă!