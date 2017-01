Majoritatea americanilor doresc stabilirea unui calendar al retragerii din Irak

O majoritate fragilă a americanilor se pronunţă în favoarea stabilirii unui calendar al retragerii trupelor americane din Irak, în timp ce o proporţie covîrşitoare dezaprobă acest război. Potrivit rezultatelor unui sondaj realizat de ABC News şi The Washington Post, circa 56% dintre respondenţi susţin că trupele americane ar trebui retrase în cele din urmă chiar dacă ordinea nu a fost restabilită în Irak, în timp ce 53 de procente se pronunţă în favoarea stabilirii unui calendar al retragerii faţă de 47% cîţi împărtăşeau această opinie în vara anului 2005 sau 39 de procente la sfîrşitul lui 2005.

Marea majoritate a celor care susţin stabilirea acestui calendar vor ca cei 139.000 de militari americani mobilizaţi în Irak să se întoarcă acasă în cursul unui an, jumătate dintre ei optînd pentru retragerea trupelor în şase luni. Sondajul dezvăluie că 64% dintre americani consideră că războiul din Irak este o cauză pierdută, cu şase procente mai mult decît numărul celor care aveau o părere similară luna trecută. Două treimi dintre americani se opun planului iniţiat de preşedintele Bush privind suplimentarea trupelor din Irak cu 21.500 de militari. O proporţie similară se pronunţă în favoarea reducerii sprijinului militar şi financiar în cazul în care irakienii nu înregistrează progrese în eforturile de restabilire a ordinii.

O proporţie de 70% dintre cei chestionaţi consideră că principala instituţie responsabilă de incapacitatea de a controla violenţele interconfesionale din Irak este Guvernul de la Bagdad şi nu armata americană. Sondajul relevă, de asemenea, că 54% din populaţie are încredere în majoritatea democrată din Congres, cu şase procente mai puţin decît luna trecută. Democraţii se pronunţă, în general, în favoarea retragerii trupelor americane din Irak, dar au păreri împărţite în ceea ce priveşte momentul şi împrejurările în care acest lucru ar trebui să se întîmple. Sondajul realizat de ABC News şi cotidianul "The Washington Post" a fost efectuat prin telefon în perioada 22-25 februarie pe un eşantion de 1.082 de persoane adulte şi are o marjă de eroare de trei procente.

În conformitate cu opţiunile majorităţii opiniei publice, Nancy Pelosi, preşedintele democrat al Camerei Reprezentanţilor a declarat că susţine ideea redefinirii misiunii trupelor americane în Irak, în sensul asumării rolului de antrenare a militarilor irakieni şi de combatere a terorismului. Aceasta a evitat să confirme dacă va susţine ideea colegului său John Murtha de condiţionare a alocării fondului de 100 de miliarde de dolari de care Pentagonul are nevoie pentru operaţiunile din Irak şi Afganistan.

Pe de altă parte, în Irak şi copiii au ajuns să plătească tribut de sînge. Un număr de 18 copii irakieni, cu vîrste cuprinse între 10 şi 15 ani, care se jucau pe un teren de fotbal au fost ucişi marţi de explozia unei maşini-capcană în apropiere de capitala provinciei rebele sunnite al-Anbar din vestul Irakul. Cel puţin alte zece persoane au fost rănite. Acesta este al treilea atentat cu maşină-capcană din provincie de sîmbătă.