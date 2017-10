Majoritatea britanicilor vor ca May să rămână premier, măcar până la finalizarea Brexit

Șase din zece britanici vor ca premierul Theresa May să rămână în funcție până la finalizarea Brexit-ului, a relevat luni un sondaj de opinie ORB realizat pentru The Telegraph, potrivit Reuters. Sondajul, realizat în weekend-ul de după discursul lui May la conferința anuală a Partidului Conservator, arată că 57% dintre votanți își doresc ca premierul să rămână în funcție cel puțin până când negocierile privind Brexit-ul se vor încheia în martie 2019. Numai unul din cinci intervievați, în acest sondaj realizat în rândul a peste 2.000 de persoane, consideră că ministrul de externe Boris Johnson ar fi un mai bun înlocuitor al lui May. Încercarea Theresei May de a-și reafirma autoritatea a fost obstrucționată săptămâna trecută, când discursul său a fost întrerupt de accese de tuse și de ironii.

Discursul a venit la doar câteva luni după alegerile anticipate din iunie, în urma cărora Partidul Conservator pe care îl conduce a pierdut majoritatea în Parlament, cu câteva zile înainte de începerea oficială a negocierilor privind Brexit-ul cu Uniunea Europeană.

Totuși, sondajul ORB de luni arată că doar 46% dintre votanți sunt de părere că May "nu este potrivită să conducă" și 43% nu sunt de acord cu discursul său. Sprijinul pentru Partidul Conservator este în prezent la 40% în sondajele de opinie, a mai scris The Telegraph.