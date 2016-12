Majoritatea formelor de cancer, vindecabile în 10 ani

Patru din cinci cazuri de cancer vor putea fi vindecate în următorii zece ani, însă doar dacă specialiştii vor revoluţiona perspectiva din care luptă împotriva bolii, susţine doctorul James Watson, unul din cei doi oameni de ştiinţă care au descoperit structura ADN-ului. În timpul unei conferinţe ce a avut loc la Dublin, laureatul premiului Nobel le-a reproşat cercetătorilor oncologi că tind să aibă o gândire prea îngustă, fiindu-le frică să îşi asume riscuri. ”Cred că ar trebui să ne concentrăm asupra motivului pentru care nu reuşim să vindecăm cancerul. Dacă am afla de ce nu suntem capabili să îl vindecăm şi dacă am reuşi să găsim metode prin care să reparăm aceste greşeli, atunci am avea o şansă. Oamenii care fac cercetări asupra cancerului nu încearcă să cunoască totul despre boală şi nu îşi asumă riscuri”, a declarat James Watson.

Omul de ştiinţă în vârstă de 84 de ani, care tocmai a scris o lucrare ştiinţifică asupra cancerului, consideră că nu este importantă depistarea timpurie a bolii. Cercetătorul american, care în trecut a creat controverse prin opiniile lui legate de inteligenţă şi homosexualitate, a mai declarat şi că femeile ar putea distrage atenţia academicienilor. Susţinându-şi punctul de vedere şi referindu-se la munca sa din 1950 cu privire la structura ADN-ului, James Watson a explicat: ”Am avut noroc că nu am avut nicio femeie în echipă, pentru că s-ar fi putut să mă gândesc la ele şi nu la ADN. Cred că având atât de multe femei prin preajmă, îi distrează pe bărbaţi şi le distrage atenţia”.