Majstorovic se gândeşte numai la primul loc

După ce a participat cu reprezentativa Serbiei la Campionatul Mondial de volei feminin din Japonia, Jasna Majstorovic (26 ani, 1,80 m) a venit la CS Volei 2004 Tomis Constanţa cu obiective îndrăzneţe. Sârboaica a ajuns vineri, la Constanţa, iar sâmbătă a debutat în Divizia A1 la volei feminin, în meciul cu SCM U. Craiova, câştigat de voleibalistele lui Darko Zakoc şi Constantin Alexe cu 3:0. După ce a luat pulsul campionatului românesc, Majstorovic s-a arătat încrezătoare în şansele echipei constănţene de a câştiga primul titlu din istorie, dar şi în posibilitatea de a înregistra un parcurs cât mai lung în Cupa CEV. „Mă simt foarte bine la Constanţa şi sunt bucuroasă că sunt, în sfârşit, alături de echipă. Campionatul a început mai demult şi îmi doream să vin să ajut şi eu echipa. Sper să câştigăm titlul şi cred că vom reuşi să ajungem cât mai departe şi în cupele europene”, a spus Majstorovic. Chiar dacă nu ştie mare lucru despre campionatul intern, Majstorovic are încredere în lotul actual al echipei constănţene. „Cred că avem o echipă bună, chiar dacă nu am reuşit să îmi fac încă o imagine clară. Din câte am văzut eu însă, avem jucătoare valoroase. Nu ştiu foarte multe nici despre celelalte echipe din campionat. Ştiam doar de CSU Metal Galaţi, pentru că a jucat în Liga Campionilor şi cunoşteam această echipă foarte bine”, a mai spus Majstorovic, care mai are încă nevoie de timp pentru a se reacomoda cu fusul orar din Europa: „Sunt obosită din cauza schimbării fusului orar. Este o diferenţă mare între Japonia şi Europa, la care s-a adăugat şi o pregătire intensă pentru Campionatul Mondial, dar şi meciurile puternice de acolo. Sunt încă obosită”. Extrema Tomisului are un palmares impresionant, câştigând patru titluri de campioană şi tot atâtea cupe în Serbia. De-a lungul carierei, Majstorovic a mai evoluat la Jedinstvo Uzice, Postar Belgrad, Volero Zurich şi Beşiktaş Istanbul şi este o prezenţă constantă în naţionala Serbiei. Sârboaica este ultima jucătoare sosită la echipa constănţeană în acest an, în condiţiile în care negocierile cu croata Marina Katic au căzut. În această săptămână, CSV 2004 Tomis pregăteşte întâlnirea de sâmbătă, din deplasare (ora 18.00), cu Unic Piatra Neamţ. Va fi a doua întâlnire dificilă pentru formaţia constănţeană după confruntarea cu Dinamo Bucureşti, câştigată cu 3:2.