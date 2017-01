Makelele s-a retras, dar... nu s-a retras!

Franţa aşteaptă cu nerăbdare ziua de 6 septembrie 2006, cînd pe Stade de France se va... rejuca finala Campionatului Mondial din Germania. Învinşi de italieni în urmă cu două luni abia după lovituri de departajare, "cocoşii galici" sînt dornici de revanşă în faţa noilor campioni mondiali, iar prilejul a apărut mai curînd decît ar fi sperat: Franţa şi Italia fac parte din aceeaşi grupă a preliminariilor EURO 2008, una foarte puternică, alături de Ucraina, Scoţia, Lituania, Georgia şi Feroe. Pentru a oferi publicului parizian satisfacţia unei victorii, selecţionerul Raymond Domenech a chemat la lot toţi jucătorii care au evoluat la turneul final din Germania şi nu s-au retras din naţională, inclusiv Claude Makelele. Mijlocaşul lui Chelsea şi-a anunţat imediat după finala mondială intenţia de a se retrage din echipa naţională, însă ulterior nu a mai făcut vreo referire la retragerea sa, motiv pentru care Domenech l-a selecţionat pentru meciurile cu Georgia şi Italia, din 2, respectiv 6 septembrie.

Clubul lui Makelele a reacţionat prompt la selecţionarea acestuia, anunţînd că va face demersuri pe lîngă Federaţia Franceză de Fotbal pentru ca aceasta să ţină cont de dorinţa jucătorului, aceea de a nu mai fi convocat la prima reprezentativă. Iniţial, londonezii au vrut să nu-l lase pe francez să vină la naţională, dar au fost nevoiţi să cedeze, pentru că altfel Makelele ar fi primit o suspendare pe două etape în campionatul Angliei, conform regulamentului FIFA! O anexă a acestuia prevede că un jucător "este obligat să răspundă unei convocări" la echipa naţională şi că "nu are dreptul să evolueze la clubul de care aparţine în perioada convocării". Acest ultim punct a stîrnit nemulţumirea clubului Chelsea şi mînia antrenorului Jose Mourinho, care a afirmat că jucătorul său "este un sclav". "El a jucat o competiţie mare pentru ţara sa, iar selecţionerul Franţei îl obligă să joace în continuare în pofida alegerilor sale. Claude nu are libertate, nu are dreptul de a alege, este o negare a drepturilor omului", a spus Mourinho.