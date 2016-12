Mălăele şi Nicolae Urs aduc „Măscăriciul” la Constanţa

După ce l-au aplaudat şi admirat, marţi seară, în rolul lui Ianke, simpaticul negustor evreu din comedia „Take, Ianke şi Cadîr”, de Victor Ion Popa, expresivul actor Nicolae Urs se întoarce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor sâmbătă, de la ora 19.00. De această dată, partener de scenă îi va fi inconfundabilul Horaţiu Mălăele, cel de-al doilea personaj din spectacolul „Măscăriciul”, o adaptare după Anton Pavlovici Cehov. Nicolae Urs va interpreta rolul sufleurului Nikita Ivanici, iar Mălăele, care este şi regizorul spectacolului, va fi Vasili Vasilici Svetlovidov, un artist care aniversează 40 de ani în slujba teatrului.

OFERTA „DOI PE UN BILET” Spectacolul va emoţiona, cu siguranţă, publicul care ştie să respecte cu adevărat arta şi pe slujitorii ei. „Măscăriciul” cehovian a fost ultima dată „în vizită” la Constanţa pe 27 aprilie 2010.

Biletele pentru acest spectacol se găsesc în vânzare la Casa de Cultură, la preţuri de 40 şi 60 de lei. De astăzi, se lansează şi oferta „doi pe un bilet” - aplicabilă tichetelor de 60 de lei - pentru elevi, studenţi şi pensionari, în limita celor 50 de locuri disponibile.

ONE-MAN-SHOW INEDIT, ÎN PRIMĂVARĂ Cu actorul Nicolae Urs, publicul se va mai întâlni pe scena aceleiaşi Case de Cultură a Sindicatelor în primăvară. Atunci, el va prezenta un one-man-show, un recital Caragiale. „Personaj va fi el, nenea Iancu (n.r. - I.L. Caragiale). A murit de 101 ani şi nu l-a interpretat nimeni, niciodată. De aceea, m-am gândit să-l întruchipez aşa cum cred eu că a fost şi să nu vorbesc nimic despre opera lui, ci numai despre viaţa lui, care a fost deosebit de interesantă”, a spus actorul Nicolae Urs.

Pentru acest lucru, actorul a realizat o asiduă muncă de documentare. „Până şi specialiştii m-au întrebat de unde am găsit atâtea noutăţi. Am muncit pentru acest spectacol aproape trei ani şi am găsit lucruri aproape necunoscute, unele deosebit de comice, altele dramatice (...). Spectacolul se leagă mai mult de perioada când el a fost plecat la Berlin, despre care lumea ştie mai puţin. Omul obişnuit nu ştie de ce nenea Iancu a părăsit ţărişoara lui pe care o iubea aşa de tare şi s-a mutat la Berlin, cu atât mai mult cu cât, de când a plecat, a fremătat mai mult şi nu a ratat niciun prilej, ba chiar a inventat, să vină în ţară cât mai des, ba chiar să se înscrie în partid, să facă politică, ca să intre în Parlament. Nu a intrat...”, a mai spus Nicolae Urs.

Premiera naţională a spectacolului va avea loc la Teatrul de Comedie Bucureşti, pe 1 martie, după care „nenea Iancu” este aşteptat şi la Constanţa.