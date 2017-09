Malaezian cercetat pentru spălare de bani. extrădat de Poliția Română

Poliția Română a extrădat către United States Marshals Service un cetățean malaezian în vârstă de 42 de ani, căutat de autoritățile americane pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, informează un comunicat de presă al IGPR. Potrivit sursei citate, predarea s-a făcut joi la Aeroportul Internațional "Henri Coandă", sub coordonarea specialiștilor Biroului Național Interpol din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională. În fapt, autoritățile de aplicare a legii din Australia au transmis date și informații Agenției Anti-Drog din SUA despre posibila implicare a acestuia în activități de spălare a banilor. Astfel, în perioada septembrie-decembrie 2016, cel în cauză ar fi tranzacționat sume cuprinse între 20.000 și 118.500 de dolari din Melbourne (Australia) în New York (Statele Unite). În luna aprilie a acestui an, Biroul Național Interpol al Poliției Române a primit de la Interpol Washington cererea de arestare provizorie a acestuia în vederea extrădării, fiind cunoscut faptul că urma să tranziteze România.

Cel în cauză a fost reținut de polițiștii români, iar Curtea de Apel București — Secția a II Penală a dispus arestarea provizorie și extrădarea acestuia către autoritățile judiciare americane, în conformitate cu prevederile legislației naționale în materie și ale Tratatului de extrădare dintre România și America.