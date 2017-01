Malaria loveşte la Constanţa

În urmã cu douã zile, doi bãrbaţi din Constanţa au ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase cu simptome care i-au determinat pe medici sã considere cã pacienţii ar putea suferi de malarie. "Cei doi s-au întors din Africa de Vest, unde au lucrat. Unul dintre ei, în vîrstã de 36 de ani, este navigator, iar celãlalt, de 56 de ani, lucreazã la o firmã spaniolã de construcţii, care efectueazã lucrãri în acea zonã a Africii. În urma analizelor, am constatat cã navigatorul are malarie, dar în cazul constructorului, diagnosticul nu a fost confirmat. Mai mult, cel din urmã susţine cã acesta este cel de al 11-lea acces de febrã şi cã a fost vaccinat împotriva malariei de fiecare datã", a declarat directorul adjunct al Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Stela Halichidis. Medicii infecţionişti spun cã în ciuda faptului cã medicamentul recomandat pentru tratarea malariei, chinina, este destul de greu de gãsit în unitãţile medicale, la Spitalul de Boli Infecţioase nu au existat probleme deoarece acesta este cincilea caz de malarie înregistrat în acesta an. "Starea pacienţilor este foarte bunã acum. Mai mult decît atît, pacientul care lucreazã în construcţii susţine cã în Africa foarte multe persoane suferã de malarie şi cã nu se teme de aceastã boalã", a declarat dr. Stela Halichidis.

Întoarcerea din cãlãtoriile în strãinãtate este însoţitã destul de frecvent de simptome care determinã cãlãtorul sã consulte un medic. Unul dintre motivele care pot determina o persoanã sã meargã la medic este febra care, de nenumãrate ori, semnaleazã debutul unor infecţii care variazã de la o simplã rãcealã la boli cauzate de diferiţi germeni. Malaria este un exemplu clasic. Boala este cunoscutã din antichitate şi are legãturã cu ţinuturile mlãştinoase. În urmã cu sute de ani se considera cã aerul contaminat sau miasmele care se ridicã noaptea din mlaştini produc febra şi frisoanele caracteristice bolii. În 1882, un medic a sugerat cã ţînţarii transmit malaria, dar nu a fost crezut. Un deceniu şi jumãtate mai tîrziu, aceastã teorie a fost confirmatã şi s-a dovedit cã ţînţarul Anopheles a fost indentificat drept transmiţãtorul paraziţilor malariei.