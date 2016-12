Malaria, mai veche decât omul

O BOALĂ INCURABILĂ Malaria a fost prezentă pe Pământ cu mult înainte de apariţia oamenilor, arată un studiu efectuat de o echipă de experţi de la Universitatea Oregon din nord-vestul SUA, asupra mai multor insecte care s-au conservat bine în chihlimbar. Oamenii de ştiinţă au constatat cu această ocazie că maladia a evoluat, afectând, deopotrivă, păsările şi maimuţele străvechi. Conform concluziei savanţilor, agenţii malariei există de cel puţin o sută de milioane de ani pe Terra, de aceea combaterea bolii este destul de dificilă. Paraziţii malariei au evoluat împreună cu planeta şi locuitorii ei, trecând de la o specie la alta.

Malaria îşi schimbă foarte uşor învelişul de proteină, în replică la răspunsul imun al organismului pe care îl atacă. De aici şi dezvoltarea rezistenţei şi dificultatea conceperii unui vaccin eficient împotriva acesteia. Astfel, nu este deloc surprinzător faptul că malaria a devenit una din cele mai îngrozitoare infecţii, care ucide peste un milion de oameni, anual, pe glob.

NOI SPERANŢE Un nou vaccin împotriva malariei, testat într-un studiu clinic în şapte ţări africane, a avut rezultate spectaculoase. Peste 15.000 de copii sub 18 luni au fost vaccinaţi cu RTS,S, unul dintre cele două vaccinuri experimentale testate în prezent. Copiii au fost împărţiţi în două grupuri, pe criterii de vârstă. Primul grup cuprindea copii cu vârste între şase şi 12 săptămâni şi al doilea cu vârste între cinci şi 17 luni. Micuţii au fost monitorizaţi timp de un an de zile. Conform rezultatelor, numai jumătate dintre copii s-au mai îmbolnăvit de malarie. Echipa internaţională de cercetători a concluzionat că vaccinul reduce radical riscul de îmbolnăvire de malarie la copii, fiind însă mai puţin eficient comparativ cu vaccinurile împotriva poliomielitei sau rujeolei. Însă, chiar şi aşa, reprezintă o şansă la viaţă în plus pentru copiii africani.

La nivel mondial, anual, 225 de milioane de oameni se îmbolnăvesc de malarie, iar 800.000 de cazuri se dovedesc mortale. Victimele predilecte sunt copiii africani. Organizaţia Mondială a Sănătăţii face eforturi pentru eradicarea malariei, dar rezultatele sunt lente. În ultimii zece ani, rata mortalităţii de malarie a scăzut abia cu 20%. Vaccinul RTS,S este fabricat de GlaxoSmithKleine şi Melinda Gates.