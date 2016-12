Malaria rezistentă la tratamente s-ar putea răspândi în Africa

Formele de paludism (malarie) rezistente la tratamentele standard, deja în plină expansiune în Asia de sud-est, s-ar putea extinde și pe continentul african și ar putea pune în pericol șansele de eradicare a bolii, potrivit unui studiu publicat marți în revista ”Nature Communications”. Malaria este o boală cauzată de un parazit (Plasmodium falciparum) transmis de țânțari și care afectează aproximativ 200 de milioane de oameni din întreaga lume, mai ales la tropice, și provoacă aproximativ 600.000 de decese în fiecare an, cea mai mare parte în Africa sub-sahariană, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). În prezent, tratamentul standard este cu Artemisinin, dezvoltat de omul de știință chinez Tu Youyou, care tocmai a primit Premiul Nobel pentru Medicină, asociat cu alte tratamente anti-malarie. Dar în câțiva ani a apărut rezistența la tratament, în special în Cambodgia și alte țări din Asia de sud-est. Pentru a determina dacă și Africa ar putea fi amenințată de apariția acestui tip de rezistență, un grup de cercetători a infectat mai multe specii de țânțari cu paraziți rezistenți la Artemisinin, proveniți de la pacienți din Cambodgia sau din testele de laborator. Acești paraziți au infectat fără probleme mai multe specii de țânțari anofeli, între care Anopheles coluzzii, vectorul principal al malariei din Africa.

Cercetătorii conduși de Rick Fairhust de la institutul național de alergie și de boli infecțioase (National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID), care depinde de institutul național de sănătate din SUA (National Institutes of Health, NIH), au descoperit, de asemenea, un fond genetic comun la paraziții rezistenți la Artemisinin, permițându-le să infecteze mai multe specii de țânțari, ocolind sistemul lor imunitar. Pentru cercetători, această capacitate ar putea explica dezvoltarea rapidă a malariei rezistente la Artemisinin în Asia de sud-est. Țânțarii care transportă parazitul rezistă, în plus, tendinței de a pișca în exteriorul locuințelor, limitând poarta de intrare în acțiune a strategiilor de luptă bazate pe plase sau pe pulverizarea de insecticid, notează cercetătorii. Într-un comunicat care rezumă studiul, ”Nature Communications” relevă că acesta nu demonstrează că țânțarii infectați pot transmite în mod efectiv boala la om, dar există o mare probabilitate ca paraziții rezistenți la Artemisinin să se răspândească din Cambodgia până în Africa, ceea ce va reprezenta o provocare semnificativă pentru eradicarea malariei.

