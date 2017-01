Malformaţie congenitală rară, operată la Constanţa

Statisticile arată că malformaţiile congenitale la naştere reprezintă una dintre principalele cauze de deces în rîndul nou-născuţilor. Medicii susţin că malformaţiile sînt anomalii structurale micro sau macroscopice cauzate de o dezvoltare intrauterină defectuoasă. Conform unor studii recente, dintr-un număr de 200.000 de nou născuţi, anual, peste 10.000 prezintă malformaţii. Pe lîngă sindromul Down şi Edwards, considerate cele mai frecvente, se numără şi malformaţiile gastrointestinale şi cele ale aparatului genital. Medicii constănţeni au operat, în acest sfîrşit de săptămînă, un nou-născut care nu are vezică urinară. „Este vorba de un băieţel de cîteva zile, care nu are vezică. Această malformaţie este mai puţin întîlnită. Am montat o sondă prin care băieţelul să poată urina, însă va mai trebui operat şi peste cîţiva ani. Vezica poate fi reconstruită, dar operaţiile sînt dificile şi repetate. Pînă la vîrsta pubertăţii, va trebui să sufere mai multe intervenţii chirurgicale, care sînt şi foarte costisitoare”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, dr. Constantin Tica. Mai mult decît atît, medicii susţin că, de foarte multe ori, copiii cu astfel de malformaţii nu au supravieţuit sau, ajunşi la vîrsta adolescenţei şi realizînd că nu au aparat genital, au făcut depresii, unii dintre ei sinucigîndu-se. Mama băieţelului susţine că nu înţelege care a fost motivul pentru care băieţelul ei s-a născut astfel, deoarece sarcina a fost una controlată, cu atît mai mult cu cît era sarcină gemelară. Fratele micuţului este perfect sănătos, urmînd să fie externat în această dimineaţă, în timp ce băieţelul bolnav va rămîne sub supraveghere medicală.