Malformaţii grave genito-urinare, operate la Constanţa

Constanţa va găzdui, în perioada 5-9 octombrie 2009, un Workshop cu tema „Malformaţiile grave genito-urinare; extrofia de vezică urinară”, manifestare care se anunţă de pe acum un succes. Vor participa profesori cu renume din Germania (prof. univ. dr. Thomas Bormers - Koln) şi Austria (dr. Mircea Ardelean - Salzburg), dar şi numeroşi profesori doctori şi doctori din ţară şi din Constanţa. An de an, medicii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa depistează cîte două-trei malformaţii grave genito-urinare, astfel că această problemă începe să fie dezbătută cît mai pe larg de specialişti. „Sînt anomalii extrem de grave, de dificile. Am avut copii de operat care nu aveau formate organul genital şi vezica urinară. A trebuit să reconstruim tot. Este o muncă extrem de dificilă care necesită o atenţie maximă, dar şi un profesionalism pe măsură”, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică, prof. univ. dr. Constantin Tica. Medicii spun că, dacă la fetiţe intervenţiile nu sînt atît de complicate, la băieţi apar mari probleme. „Părinţii vor ca micuţul lor să fie cît mai normal. Trebuie să-i refacem organul genital, astfel că se impun intervenţii repetate. Cînd creşte, vrea să aibă o viaţă sexuală normală şi tot aşa”, explică profesorul. Intervenţiile chirurgicale de o asemenea amploare sînt extrem de costisitoare, în străinătate o asemenea operaţie ajungînd chiar şi la 28.000 de euro. Spitalul din Constanţa nu poate să suporte asemenea intervenţii, astfel că operaţiile sînt suportate în mare parte de diferiţi sponsori din străinătate, dar nu numai. Familiile copiilor depistaţi cu asemenea probleme sînt disperaţi şi încearcă să facă totul pentru ca micuţii să nu aibă prea mult de suferit. „Malformaţiile sînt atît de grave, atît de chinuitoare pentru tineri încît se ajunge chiar şi la tentative de suicid. Nu este o viaţă normală”, a mai explicat şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică din Constanţa. Pe 5 octombrie, medicii constănţeni, alături de specialişti din Germania şi Austria vor interveni în cazul unui copil cu o asemenea malformaţie.