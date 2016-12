Mălina Olinescu ar fi fost agresată de iubit

Interpretul Călin Geambaşu continuă seria dezvăluirilor despre fosta sa bună prietenă, Mălina Olinescu. El a afirmat public că tânăra a fost bătută de iubitul ei, cu o zi înainte ca ea să se arunce de la balcon. De asemenea, Călin a mai spus că aceasta nu ar fi fost prima dată când Mălina a primit un tratament fizic dur de la iubitul ei, Sebastian Truţă.

Prieten încă din copilărie cu regretata solistă, Călin Geambaşu a declarat că a aflat de la un apropiat al cuplului faptul că între cei doi relaţiile nu erau întotdeauna dintre cele mai frumoase. „Sebi o manipula şi ştia că poate face orice pentru el. Sâmbătă, cu o zi înainte de deces, Mălina m-a sunat şi mi-a spus că a lovit-o. Am anunţat-o pe sora ei de incident, iar, a doua zi, când am vorbit cu ea, plângea în hohote. Nu era prima oară când o lovise. El ştia că ea ar face orice pentru el şi o trata doar cu răceală. Un incident bizar s-a petrecut şi atunci când au împlinit un an de relaţie. S-au certat, iar când Mălina l-a sunat şi a încercat să se împace, el i-a transmis să nu îl mai deranjeze pentru că se joacă Counter Strike”, a declarat Geambaşu la TV.

Mălina Olinescu va fi înmormântată, astăzi, în jurul prânzului. Tulburările în viaţa sentimentală par să îi fi fost fatale solistei, după ce a mai încercat să se sinucidă imediat după divorţ.