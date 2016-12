Mallurile și parcurile, pline de constănțeni în a doua zi de Paște

Cu doar câteva ore înainte de Paște, constănțenii au umplut magazinele și mallurile, cumpărând toate cele necesare pentru masa de sărbătoare, dar și cadouri de iepuraș pentru cei dragi. După coșurile încărcate de la casele de marcat ale supermarketurilor, ai fi spus că, cel puțin câteva zile, în magazine va bate vântul. Dar nu a fost deloc așa, iar ieri, în a doua zi de Paște, mallurile și hipermarketurile au fost încărcate de constănțeni, ieșiți la cumpărături sau pentru a petrece timpul liber. În hipermarketuri, căutate au fost, de această dată, fructele și legumele, lactatele, apa, dar și pachetele cadou și vinurile. ”După mesele grele de ieri, aveam nevoie de ceva mai ușor, așa că am venit să cumpărăm iaurturi, fructe: portocale, grefe, mere, lămâi și legume proaspete pentru salate”, a spus Ioana, o constănțeancă aflată la cumpărături într-unul din hipermarketurile din oraș. Alții au venit să cumpere cadouri de ultim moment pentru apropiați. ”Mergem în vizită la niște prieteni, așa că am venit să cumpărăm ceva, să nu mergem cu mâna goală. Am luat cu coș cadou cu cozonac, vin, ciocolată, dar și câte un tricou. Am profitat de reducerile din această perioadă. Mai trebuie să cumpărăm și un buchet de flori”, a spus un cuplu care se plimba într-un centru comercial. Spațiile de joacă și zona de masă au fost pline de oameni care au ales să înlocuiască ouăle, drobul și cozonacul cu hamburgeri sau pizza. ”Am fost cu copiii în parc, s-au jucat și după aceea au vrut să mănânce. Noi, părinții, bem o cafea, ne relaxăm și profităm de ziua liberă”, a spus Claudia.

PLIMBĂRI ÎN AER LIBER De altfel, zilele libere și vremea frumoasă i-au scos din casă pe constănțeni, care s-au plimbat prin parcuri, pe faleză sau în stațiunea Mamaia. Îmbrăcați lejer, aceștia s-au preumblat pe plajă în stațiunea Mamaia sau cu telegondola, care a funcționat pentru prima dată în acest an. ”Am ieșit la plimbare, pentru că după atâtea ploi așteptam câteva zile cu soare ca să ne relaxăm. Și, după masa copioasă de Paște, puțină mișcare în aer liber este exact ce aveam nevoie”, a spus un constănțean aflat ieri, în jurul prânzului, pe promenada din Mamaia. Aglomerate au fost și parcurile sau faleza Cazino, unde constănțenii s-au bucurat de soare și de marea liniștită și au făcut fotografii.