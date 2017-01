Malpraxisul farmaceutic, bonus pentru firmele de asigurări

Malpraxisul din sistemul medical şi farmaceutic românesc reprezintă o adevărată mină de aur pentru firmele de asigurări. Obligativitatea încheierii de asigurări de malpraxis pentru medici, asistente şi farmacişti a adus, an de an, beneficii de milioane de euro pentru firmele de profil. În cazul medicilor vorbim de o sumă totală de circa 10 milioane de euro pe an cu un procent al despăgubirilor acordate de sub 1%. Însă în cazul farmaciştilor şi asistenţilor din farmacii avem de-a face cu o sumă totală de circa 300.000 euro pe an, bani curaţi care intră în buzunarele asigurătorilor. Şi aceasta pentru că, până în prezent, nu a existat nici măcar o singură acuzaţie de malpraxis în acest domeniu. „Asigurările de malpraxis pentru farmacişti şi asistenţi sunt obligatorii încă de la înfiinţarea caselor de asigurări de sănătate, din 1999. Fără aceste asigurări, casele nu încheie contracte cu farmaciile. Teoretic, malpraxisul în cazul farmaciştilor ar însemna să elibereze bolnavilor un alt medicament decât cel de pe reţetă, care să-i facă rău pacientului. Scrisul medicilor este foarte greu de descifrat, chiar şi pentru farmacişti, însă aceştia fac corelaţii între dozele prescrise şi diagnostic. Există însă o regulă de fier. Dacă un farmacist nu este sigur că a înţeles scrisul medicului, îşi întreabă toţi colegii. Dacă nici aceştia nu pot fi siguri, trimite reţeta înapoi la medic. De 10 ani nu a existat nici măcar o acuzaţie de malpraxis la adresa farmaciştilor, însă primele de asigurare au fost plătite în fiecare an. Şi vorbim aici de aproximativ 14.800 de farmacişti şi peste 30.000 de asistenţi de farmacie, cu prime anuale obligatorii de 10 euro, respectiv 5 euro de fiecare. Poate că primele nu sunt mari, dar adunate ajungem la concluzia că firmele de asigurări au încasat bani grei de la noi, fără să plătească un leu despăgubire\", ne-a declarat Clara Popescu, vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din România. Oficial, la încheierea poliţei, firmele asigură farmaciştii şi asistenţii pentru sumele pe care aceştia ar trebui să le plătească cu titlu de desdăunare pentru prejudicii cauzate de imprudenţă sau neglijenţă, precum şi pentru prejudicii produse ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării din culpă a documentelor pacienţilor, cum ar fi carnete de sănătate, reţete, prospecte de medicamente, instrucţiuni de păstrare şi utilizare.