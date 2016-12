Malware nou, folosit de hackeri pentru a ataca obiective din Rusia, China și alte țări

Un grup necunoscut de hackeri numit "Strider" sau "ProjectSauron" a lansat atacuri cibernetice asupra anumitor obiective din Rusia, China, Iran, Suedia, Belgia și Rwanda, informează luni cercetătorii Symantec și Kaspersky Lab, relatează Reuters.

Grupul, care este activ cel puțin din 2011 și ar putea avea legături cu o agenție de informații, folosește un malware avansat și ascuns numit Remsec, susțin cercetătorii Symantec într-o postare pe blog (http://symc.ly/2aTHoOm).

Remsec se ascunde în rețeaua unei organizații și nu trebuie instalat pe un computer individual, asigurându-le hackerilor control complet asupra calculatoarelor infectate și permițând furtul de informații.

Codul acestui malware conține referiri și la Sauron, personajul din The Lord of the Rings, precizează Symantec. "Strider" este porecla unui alt personaj principal din trilogie, Aragorn.

Într-o comunicare separată, Kaspersky Lab, cu sediul la Moscova, a numit grupul de hackeri care folosește Remsec drept "ProjectSauron" (http://bit.ly/2b0YtqV).

Printre țintele noului grup se află organizații și indivizi din Rusia, o companie aeriană din China, o organizație din Suedia și o ambasadă din Belgia, a precizat Symantec.