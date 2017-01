Trupa "The Blue Spirits" a fost înfiinţată în anul 1997, de către Mihai Godoroja, un apreciat realizator de emisiuni radio-TV de blues, jazz şi rock. Din actuala formulă fac parte: Mike Godoroja (voce), Marcian Petrescu (muzicuţă amplificată&acustică), Valentin Badea (chitară bass), Marius Vintilă (baterie, percuţie) şi Florin Giuglea (chitară). Mike & "The Blue Spirits" au concertat, week-end-ul trecut, la Constanţa, în club "Doors".

Reporter: Cum aţi trecut de la televiziune la muzică?

Mike Godoroja: Acest proiect a început în 1997, după un festival care a avut loc la mare şi am vrut să fac o serie de emisiuni de radio live, cu trupe, în direct în studio. Am invitat, la un moment dat, formaţia "Voltaj 88", care îl avea pe Berti Barbera la voce şi pe Manuel Savu la chitară. În timpul acelei emisiuni, mi-am amintit că eu cîntasem în urmă cu cîţiva ani. De atunci mi-a venit ideea de a face un proiect de blues. Am trecut de la emisiuni la scenă, de fapt, m-am reîntors la scenă, deoarece nu am mai simţit publicul de la televiziune, nu reuşeam să mai comunic cu el. Şi am vrut să trec de partea cealaltă, acolo unde pot să am riscul de a primi roşii în faţă dacă ceva este în neregulă. Astfel încît am renunţat la cariera de vedetă TV, la ora aceea mă cunoştea o Românie întreagă, pentru a mă întoarce la scenă, chiar dacă exista riscul de a pierde din popularitate, dar cîştigasem contactul mai mare cu publicul.

Rep: V-aţi reîntoarce acum în televiziune?

M.G.: S-ar putea să mă reîntorc cu un proiect, dar tot în spiritul promovării muzicii live, nu acela de a fi prezentator de materiale gata înregistrate. Cred că în televiziune ar fi nevoie de promovarea acestei muzici, în contextul în care, în general, există o dominaţie a manelelor. Nu ai cum să contracarezi decît dacă fiecare face cîte puţin, iar puţin, adunat, înseamnă ceva mai mult.

Reporter: De la înfiinţare, trupa a avut mai multe componenţe. În ce fel a influenţat creaţia artistică aceste fluctuaţii repetate?

Valentin Badea: Eu sînt în măsură să vorbesc despre aceste schimbări începînd cu anul 2003, cînd am venit în trupă. De atunci am avut o serie de chitarişti. Sîntem o formaţie în care fiecare dintre noi îşi pune amprenta într-un anumit fel, fiecare are un bagaj de cunoştinţe. Florin este un chitarist mai energic, dar am cîntat şi cu Roxana Stroe, care era o chitaristă foarte inspirată, am mai avut o colaborare cu un prieten de-al nostru, care era un tip foarte avîntat pe scenă. Unele din piese au rămas cu influenţele lor, altele s-au schimbat în funcţie de persoanele cu care am cîntat.

Reporter: Cum a fost realizat videoclipul piesei "Trăiască capra vecinului"?

Marcian Petrescu: Este o experienţă foarte interesantă, din punctul meu de vedere. Deşi filmarea unui videoclip este destul de plicticoasă, această filmare a fost ceva interesant. Am lucrat cu un regizor care era deja la o a doua colaborare cu Mihai; s-a lucrat ca într-un platou de televiziune, totul era interesant. La sfîrşit, cînd am văzut montajul, am realizat cît de frumos pot fi montate ceea ce vezi brut în platou. Doar o zi a durat filmarea, mai mult timp au luat micile ajustări. Sperăm ca acest videoclip să fie de bun augur, în primul rînd pentru mediatizarea acestui gen de muzică. Cred că sîntem singura formaţie de acest gen din România, sperăm ca acest clip să fie promovat pe posturile de televiziune.

Reporter: Publicul, aşa cum spunea cineva, este format din două părţi: cel tăcut, care simte muzica şi cel cu sentimentele "la vedere". Cum simţiţi publicul tăcut şi pe cel mai gălăgios?

Marius Vintilă: Publicul tăcut... este în regulă dacă stă şi ascultă ceea ce noi cîntăm, dar totuşi se acumulează o energie care izbucneşte la un moment dat.

Reporter: Cîteva cuvinte despre colaborarea cu "Iris".

Mihai Godoroja: Colaborarea cu "Iris" a început în anul 1996 şi rolul meu a fost de a face o "cotitură" stilistică în carieră. Pentru mine a fost o experienţă care a dus la finalizarea unei meserii pe care mi-am însuşit-o fără să-mi dau seama, cea de producător artistic. Ulterior, mi-am desăvîrşit şi studiile în acest sens, am terminat o academie de arte şi producţie de televiziune, am făcut specializarea în producţie muzicală şi pe regie TV. M-a ajutat foarte mult şi astăzi mă ajută experienţa pe care am avut-o cu "Iris" în ceea ce fac acum. Pentru că îmi este foarte greu să răzbat peste imaginea foarte puternică pe care am creat-o în public, aceea că eu sînt un crainic TV şi nu cel care cîntă pe scenă. Îmi trebuie foarte multă forţă psihică să pot trece de această barieră. Experienţa de producător muzical mă ajută să îmi salvez timpul, banii - costă foarte mult să faci o producţie şi în acelaşi timp, aşteptările vizavi de ceea ce se poate întîmpla cu cea ce se cîntă în formaţia noastră. Noi avem finanţat albumul "Trăiască capra vecinului", care este un material discografic pe care îl vom prezenta şi la Constanţa. Probabil prezentarea va fi la Teatrul Naţional Constanţa. Dorim ca acest album să fie o premieră, este complet în limba română, un album de blues, format numai din compoziţii personale, ceea ce îl face oarecum criticabil, aşteptabil, enervabil, dar în acelaşi timp plăcut. (va urma)