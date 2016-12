„M-am transformat în cea mai periculoasă persoană din Europa!”

Cetăţeanul spaniol Antonio Alvarez Cano, arestat pentru implicare în contrabanda cu 1.200 de kg de cocaină descoperită, la începutul acestui an, în Portul Constanţa Sud Agigea, a fost audiat, vineri, de Tribunalul Constanţa. El le-a spus judecătorilor că şi-a înfiinţat o firmă în România şi a cumpărat un apartament în Tîrgu Jiu pentru a deschide o afacere peste hotare. „În primăvara anului 2008 am constatat că afacerea nu este pofitabilă şi am decis, împreună cu fratele meu şi cumnata, să vindem societatea. Am dat anunţ pe internet şi în ziare, am închis firma şi am plecat toţi trei în Spania, în aşteptarea unui cumpărător, care a apărut în luna octombrie 2008. Atunci m-am întors în România, am vîndut apartamentul, însă tranzacţia cu firma nu a mai avut loc întrucît cumpărătorul s-a retras. După o săptămînă, a revenit în Valencia”, a susţinut Antonio Alvarez Cano. În continuare a apărut în declaraţia spaniolului şi numele Ramonei Elena Cioroabă, arestată şi ea în acest dosar. „Pe Elena am cunoscut-o în urmă cu trei ani şi jumătate într-un restaurant în Valencia şi am devenit prieteni. În luna decembrie 2008 am venit cu ea în România ca să îi cesionez firma pentru a începe singură o afacere în ţara ei natală. Am fost la un notar din Tîrgu Jiu, am încheiat actele, în care am scris că valoarea firmei este de 100.000 de euro, iar Elena mi-a dat 30.000 de euro, urmînd să primesc cîte 3.000 de euro lunar pînă la completarea sumei. Imediat după încheierea tranzacţiei, am plecat amîndoi în Spania”, a continuat Antonio Alvarez Cano. Plimbările celor doi din Spania în România şi invers au continuat pînă în ianuarie 2009, cînd au fost arestaţi. „Elena a venit în România pe 7 ianuarie, iar eu am plecat în Italia pentru a cumpăra o maşină. Elena a insistat mult să vin şi eu în România întrucît avea o comandă de lemn din Brazilia şi voia să o ajut cu actele. După 20 ianuarie am ajuns şi eu în România, mai precis în Constanţa, unde am întîlnit-o pe Elena şi pe Adrian, un amic al ei cu care încerca să pună în ordine actele pentru a scoate din Port containerele cu lemn, sosite între timp din Brazilia”, a adăugat spaniolul. Despre momentul arestării, Cano a spus că a fost oprit pe stradă şi scos din maşină de poliţişti. „Nici nu îmi ştiau numele şi habar nu am avut de ce anume sînt tratat aşa. Abia apoi am aflat că sînt acuzat de trafic de droguri sau uraniu. De atunci m-am transformat în cea mai periculoasă persoană din Europa!” Reamintim că afacerea cu 1.200 kg de cocaină a fost scoasă la iveală pe 30 ianuarie anul acesta, după ce poliţiştii au oprit unul dintre containere în timp ce ieşea din Portul Agigea. Anchetatorii au stabilit că activitatea era coordonată de cetăţeanul spaniol Antonio Cano Alvarez, ajutat de Elena Ramona Cioroabă şi Adrian Vasile Chiribău. Cei doi l-au racolat pe cel de-al patrulea român, Matei Iacob, un gălăţean care avea sarcina de a înlesni efectuarea operaţiunilor vamale în Portul Constanţa Sud Agigea. Procurorii DIICOT Constanţa, care i-au trimis în judecată pe cei trei, spun că, în urma percheziţiei informatice efectuată la calculatoarele Ramonei Elena Cioroabă, s-a aflat că ultimele cuvinte cheie căutate pe Google au fost „droguri”, „captură”, „cît îţi iei pentru trafic de droguri” şi alte informaţii despre legislaţia despre trafic de narcotice