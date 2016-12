„Mama a murit cu zile...!”

Un bărbat din Constanţa este convins că mama sa a murit cu zile în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), acuzând unele cadre medicale ale secţiei Anestezie Terapie Intensivă (ATI) de neglijenţă în serviciu. Cezar Carabet a povestit că a stat la căpătâiul mamei sale zi şi noapte, atunci când ea a fost spitalizată de urgenţă la SCJU. „Nu am plecat de lângă ea. Iniţial a fost diagnosticată cu o comoţie cerebrală, după care şi-a mai revenit. Între timp, pentru că nu a fost întoarsă într-o parte, a făcut infecţie la plămâni, aşa că a mai rămas internată în spital”, susţine bărbatul. El spune că a rămas încremenit atunci când a văzut că mama sa era lăsată pe patul de spital, în urină, şi cu o temperatură de 40 de grade. „Eu i-am pus termometrul şi am văzut că avea 40 de grade. Atunci când o asistentă a aflat s-a dus alergând şi a anunţat. A aruncat pe ea un cearşaf ud să-i scadă febra, mai ceva ca pe un animal”, susţine acesta. Şi nu este singura reclamaţie care o face la adresa personalului medical al secţiei ATI. El s-a mai plâns că perfuzia nu era oprită la timp chiar dacă se termina, că asistentele medicale stăteau la cafele şi la ţigări în loc să aibă grijă de bolnavi. „Degeaba le-am dat mici atenţii...”, mai spune indignat omul. Mai mult decât atât, Cezar Carabet aduce şi alte acuze, de data aceasta mult mai grave la adresa personalului medical. „I s-a tras tubul de oxigen de pe faţă de către dr. Decebal, iar atunci când i-am spus de ce face asta m-a dat afară pe motiv că ce, îl învăţ eu medicină? Atunci mama s-a învineţit toată şi i-au făcut unele manevre să-şi revină. Nu şi-a mai revenit însă. A doua zi mama a murit, deci a mai trăit doar o noapte”, susţine bărbatul. Omul nu înţelege ce s-a întâmplat, cum de mama sa a murit, mai ales că imediat după primul diagnostic îşi revenise. „Mama a fost o eroină. Suntem zece fraţi, toţi suntem bine, realizaţi. Mai trăia, era o femeie puternică. Voiam să o transferăm la unul din spitalele din Bucureşti, însă nu am mai apucat”, a mai spus Carabet. Femeia s-a stins din viaţă la vârsta de 71 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână, nu avea informaţii despre cazul Carabet, însă a declarat că dacă familia va depune o plângere scrisă, cu toate cele întâmplate, va ancheta cazul în amănunt.