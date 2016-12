Mamă a nouă copii, la 30 de ani!

Protoieria II Constanţa a oferit, ieri, sprijin pentru 20 de copii proveniţi din familii defavorizate. Prezent la evenimentul care s-a desfăşurat la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oferit copiilor ghiozdane, rechizite şi dulciuri, iar părinţii lor au primit alimente. „Învăţătura ne apropie mai mult de Dumnezeu. Aceşti copii trebuie ajutaţi să înveţe cu emoţie şi bucurie. Numai aşa poate creşte lumină în sufletul lor. Aţi văzut, copii, că şi sfinţii au deasupra capului lor o lumină, dată de învăţătură şi credinţă. Trebuie să fiţi cuminţi şi ascultători faţă de părinţii voştri, de educatori, învăţători şi profesori”, le-a transmis Înaltpreasfinţitul Teodosie copiilor. Printre familiile nevoiaşe s-au aflat şi soţii Monica (30 de ani) şi Iulian Şfeţ (36 de ani), care au nu mai puţin de nouă copii. Cea mai mică fetiţă a lor are doi ani, iar fata cea mai mare, Andreea, are 12 ani. „Sunt oameni foarte credincioşi, care nu lipsesc de la biserică şi îşi aduc şi copiii pentru a fi împărtăşiţi. Este o mare bucurie să întâmpin, astăzi (ieri - n.r.), această familie plină de credinţă şi jertfă. Aceşti copii sunt daţi de Dumnezeu, ca rod al dragostei familiei pentru El”, a declarat Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Părinţii spun că toţi copiii care merg la şcoală învaţă foarte bine, în ciuda neajunsurilor cu care se confruntă. Maria, de exemplu, are 11 ani şi a terminat clasa a III-a cu premiul doi. „Mie îmi place foarte mult desenul”, a spus ea. De cadourile primite s-a bucurat cel mai mult Elena, care începe, luni, 17 septembrie, şcoala. Intră în clasa I, iar părinţii nu au putut să-i cumpere toate cele necesare din cauza veniturilor mici.

FAMILIE NUMEROASĂ Şi familia Iordache a fost, ieri, ajutată de Protoieria II Constanţa. Cei opt copii au fost însoţiţi de bunica lor, Mariana Negoiţă, de 60 de ani, pentru că mama lor era la muncă, iar tatăl, după cum spune femeia, zăcea, beat, acasă. „Stăm toţi în Viile Noi, într-o casă cu trei camere. Ne descurcăm foarte greu. Fata mea munceşte la o firmă de pază. Are un salariu de 650 de lei pe lună. Soţul ei şi-a dat demisia de la locul de muncă doar ca să îl ajute pe un vecin să-şi amenajeze casa. Am încercat să vorbesc cu el, să-l întreb ce va face la iarnă, cum se va descurca cu banii, să nu-şi dea demisia de la muncă. Era un venit sigur, dar nu a înţeles”, a povestit Mariana Negoiţă. Cei opt copii au vârste cuprinse între 3 ani şi 15 ani. Doi dintre ei merg la grădiniţă, patru la şcoală, una dintre fete este la liceu, iar mezinul familiei stă acasă, cu bunica. Ea are grijă de ei aşa cum poate, norocul ei este că cei mici sunt cuminţi şi ascultători. „Mezinul mai face trăsnăi, dar este copil, până la urmă. Dacă vine cineva la mine în vizită îi place să se alinte. Copiii învaţă bine aşa amărâţi cum sunt, că nu prea au condiţii. Stau înghesuiţi în două camere. Nu avem probleme cu ei. Ajutorul acesta de la Protoierie este mai mult decât binevenit”, a mai spus femeia.