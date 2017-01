Mamă condamnată pentru că şi-a ucis nou-născutul

Şi-a abandonat în zăpadă copilul nou-născut, apoi a plecat acasă şi şi-a continuat viaţa de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Inconştienţa mamei, Maria Vieru, de 38 ani, din Ovidiu, l-a costat viaţa pe micuţ, care a decedat la scurt timp de la naştere, din cauza frigului. Trupul lui a fost descoperit în dimineaţa de 4 ianuarie 2010, în spatele şcolii generale din comuna constănţeană Nazarcea. Un bărbat care-şi ducea copilul la şcoală l-a observat aruncat lângă gardul instituţiei şi a alertat autorităţile. Poliţiştii sosiţi la locul indicat au găsit mai multe pete de sânge care se întindeau pe o distanţă de 300 de metri, în direcţia locuinţelor din Grupul Social Nazarcea. Bănuind că mama locuieşte în zonă, oamenii legii au demarat ancheta. Patru zile au durat cercetările şi audierile martorilor, până când a fost depistată Maria Vieru, care se ascundea la locuinţa surorii ei, din Ovidiu. Femeia a fost internată în spital, iar medicii care au consultat-o au stabilit că aceasta „prezintă stare de lehuzie, după o naştere neasistată, recentă, ce poate data din 4 ianuarie 2010”. Maria Vieru a recunoscut că este mama nou-născutului găsit mort la Nazarcea şi le-a spus procurorilor că mai are trei copii, concepuţi cu bărbaţi diferiţi. Ea a declarat că nu a fost niciodată măritată, că a trăit numai în concubinaj cu taţii copiilor, care au refuzat să-i crească. Din acest motiv, femeia l-a păstrat numai pe primul copil, iar pe ceilalţi doi i-a dat spre adopţie de la naştere. Anchetatorii spun că Maria Vieru şi-a ascuns cea de-a patra sarcină şi nimeni nu a ştiut că este gravidă.

LĂSAT SĂ MOARĂ DE FRIG Conform procurorilor, pe 4 ianuarie 2010, Maria Vieru era însărcinată în şapte luni. Dis-de-dimineaţă, la ora 6.00, ea a plecat de acasă în vizită la sora ei, din Ovidiu. În timp ce mergea spre staţia de autobuz, femeia a simţit că începe s-o doară burta şi s-a dezbrăcat pentru a-şi satisface nevoile fiziologice, însă... a născut exact în clipa în care se apleca. „Nu l-am auzit plângând sau scâncind, nici nu l-am atins. L-am lăsat acolo şi am plecat înapoi acasă. Pe drum mi s-a făcut rău, am sângerat şi am fost nevoită să mănânc zăpadă ca să-mi revin”, a declarat Maria Vieru în faţa procurorilor. Ajunsă acasă, femeia s-a întins în pat şi a adormit, în vreme ce băieţelul ei agoniza în frig şi a murit. Medicul legist care a efectuat necropsia a spus că nou-născutul avea şanse mari de supravieţuire dacă ar fi primit îngrijirile medicale necesare. Maria Vieru a susţinut că nu a avut intenţia de a-şi ucide copilul, dar nici nu şi-a putut justifica gestul. Audiată de anchetatori, sora ei a afirmat că Maria este o fire interiorizată, adăugând că nici nu a ştiut că a avut doi copii pe care i-a dat spre adopţie. După trei ani de cercetări, procurorii constănţeni au trimis-o în judecată pe Maria Vieru pentru pruncucidere şi, ieri, Tribunalul Constanţa a condamnat-o la un an de închisoare cu suspendare condiţionată. Sentinţa nu este definitivă.