„Mama DNA”, în război deschis cu ANAF-ul

După ce a fost prinsă cu mâţa-n sac de ANAF şi are de plătit o amendă de câteva sute de mii de lei pe motiv de probleme cu finanţarea partiduleţului său, Monica Macovei nu găseşte altceva de făcut decât să dea cu bâta în balta replicilor. În contraatacul său, „mama DNA” solicită ANAF "să spună public" câți mari datornici a executat în ultimele trei luni, ce sume a recuperat și de la cine, în replică la un comunicat de luni al instituției în care este acuzată că dezinformează opinia publică: „Deși, în mod repetat, ANAF a prezentat opiniei publice rezultatele direcției antifraudă din primul an de funcționare și din primele două luni din 2015, Monica Macovei, membru al Parlamentului European, continuă să dezinformeze opinia publică cu privire la activitatea uneia dintre cele mai importante instituții ale statului. Europarlamentarul Monica Macovei știe că 90% din dosarele instrumentate de Direcția Antifraudă sunt dosare de peste 1 milion de euro și că, în primul an de activitate, a înaintat organelor de anchetă peste 700 de sesizări penale, cu o valoare estimată a prejudiciilor de peste 800 milioane de euro. Cățărată pe valul populismului, manipulează însă fără nicio reținere opinia publică, afirmând că Fiscul se ocupă de buticuri", declara Gelu Diaconu, șeful ANAF, citat în comunicat. Diaconu adăuga, potrivit aceleiași surse, că "programul de verificare a marilor averi a început să dea primele rezultate, însă o astfel de activitate nu se desfășoară în fața camerelor de luat vederi". "Marii datornici și marii evazioniști nu numai că nu sunt ocoliți de ANAF, dar unii dintre ei se află deja în pușcărie. Iar europarlamentarul Monica Macovei știe acest lucru. (...) Să ai pretenția și să induci publicului ideea că Fiscul poate repara în doi ani tot ce s-a făcut greșit în 25 de ani este o dovadă a neseriozității și a incapacității de înțelegere a complexității acestei instituții. Dezaprob ferm această campanie împotriva ANAF, purtată de nume sonore din politica românească și doresc să asigur opinia publică că ANAF se află în mijlocul unui proces ireversibil de reformă instituțională veritabilă", mai arăta Diaconu în comunicat.

Enervată până peste limită, Macovei dă replica: "Constat că ANAF, între perchezițiile de la cofetării, chioșcuri și tarabe, îmi răspunde public la afirmațiile mele că trebuie să execute marii datornici la stat, și nu să distrugă micile afaceri și micii comercianți. Scopul ANAF este să colecteze taxele, pe baza unei liste de priorități, în fruntea căreia stau marii datornici la stat și marii evazioniști, pentru că acolo sunt sute de milioane de euro. Solicit ANAF să spună public câți mari datornici a executat în ultimele trei luni, ce sume a recuperat și de la cine".

Nu mai bine şi-ar plăti amenda şi şi-ar vedea de Asociaţia M10, care se dezintegrează?