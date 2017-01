Mama lui Whitney Houston vrea să împiedice difuzarea filmului biografic despre cântăreață

La doi ani și jumătate de la moartea lui Whitney Houston, mama cântăreței se străduiește să împiedice difuzarea filmului biografic despre fiica ei pe postul Lifetime. "Vă rog, vă rog, lăsați-o să se odihnească în pace", a spus Cissy Houston (80 de ani). Înaintea difuzării programate în 2015, postul Lifetime a dezvăluit în cursul acestei săptămâni primele fotografii de la filmările lungmetrajului consacrat cântăreței. Neuitata interpretă a piesei "I Will Always Love You" va fi întruchipată pe marele ecran de tânăra actriță Yaya DaCosta. Cissy Houston repetă de câteva luni că se teme că filmul biografic va fi departe de realitate și că se va concentra pe problemele cu drogurile ale fiicei ei. "Filmul este făcut de oameni care nu au cunoscut-o. Lifetime a continuat cu acest film despre Whitney în pofida obiecțiilor familiei mele. Niciuna din persoanele implicate în realizarea filmului nu a cunoscut-o și nu știe nimic despre relația ei cu Bobby Brown", a spus Cissy Houston la emisiunea Entertainment Tonight. Uită însă că regizoarea Angela Bassett a jucat într-un film cu cântăreața în anii 1990. "Suntem sătui de dezinformarea constantă și de comentariile celor care nu au cunoscut-o pe Whitney", a încheiat ea.