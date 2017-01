Mamă neglijentă

Neglijenţă totală din partea unei femei din Constanţa, care, sîmbătă seară, şi-a încuiat copiii în casă şi a plecat. Cele două fetiţe, în vîrstă de trei şi, respectiv, şapte ani, s-au speriat cînd au văzut că mama lor nu se mai întoarce, aşa că şi-au sunat tatăl şi i-au cerut ajutorul. Bărbatul a ajuns imediat în faţa blocului, situat pe strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, din Constanţa, a tăiat gratiile geamului de la balcon şi a intrat în apartamentul situat la parterul imobilului. După ce şi-a liniştit fiicele, Ştefan Călin a sunat la 112, pentru a anunţa cele întîmplate. “Am încercat să o sun pe fosta mea soţie, dar nu mi-a răspuns la telefon. Şi fata mai mare mi-a zis că nu a putut lua legătura cu ea. Nu am reuşit să aflu unde este, aşa că am făcut ce am putut pentru a-mi ajuta copiii”, a declarat Ştefan Călin. La adresa respectivă au sosit, în scurt timp, lucrătorii Secţiei 2 Poliţie şi pompierii militari din cadrul Detaşamentului Constanţa Oraş, care nu au mai intervenit, însă, pentru deblocarea uşii. Tatăl celor două fetiţe spune că nu este prima dată cînd fosta lui soţie dă dovadă de neglijenţă şi pleacă de acasă, lăsîndu-le pe fetiţe nesupravegheate. Cazul va ajunge în atenţia reprezentanţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, care vor începe, la rîndul lor, o anchetă.