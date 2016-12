„Mama Omida”, ameninţată cu excluderea din PDL

CĂLCAT PE BOMBEU PDL poate fi considerat un partid aflat într-un soi de comă indusă. Şeful pedeliştilor, Vasile Blaga, nu a reuşit să scoată partidul din amorţeală, iar liderii mai vocali din formaţiune vociferează tot mai des şi mai apăsat. Traian Băsescu a tot dat de pământ cu actuala conducere a PDL, considerând că este prea slabă, că are coloana ca nuiaua de salcie şi că a fost incapabilă să scoată nişte lideri mai acătării din sertarele de partid, pe care să-i arunce în cursa electorală de anul acesta. Reacţia lui Blaga a fost atât de ştearsă şi anemică încât a trecut neobservată. L-a secondat însă pe Băsescu o pedelistă care a demonstrat de-a lungul anilor că este cel mai înfocat fan al şefului statului, Elena Udrea. Ea le-a spus colegilor pedelişti că nu au nicio şansă la alegerile europarlamentare dacă nu se unesc toate forţele de dreapta din România sub conducerea lui... (aţi ghicit, cu siguranţă!) Băsescu. Evident că declaraţiile ei nu au fost trecute cu vederea de actualul şef al pedeliştilor. Miercuri, Vasile Blaga a declarat că ar prefera ca Udrea să fie mai mult colegă de partid cu democrat-liberalii şi mai puţin analist politic sau să joace rolul „mamei Omida“. În replică, „mama Omida” a spus că s-ar bucura mult dacă liderul PDL „nu ar juca rolul lui Iosefini încercând să scoată din joben un candidat-minune la prezidenţiale“.

AVERTISMENT Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Vizibil iritat, Blaga a declarat, ieri, că, în cazul în care Elena Udrea va continua atacurile la adresa partidului, este posibil să fie luate măsuri ce pot merge până la excludere: „Ar trebui să decidă, până la urmă, doamna Udrea: mai rămâne în partid sau nu mai rămâne în partid, că despre asta este vorba. Poate să rămână în partid dacă respectă deciziile partidului; dacă nu le respectă, iar decizia partidului este luată de peste 100.000 de membri, ea nu are un regim special în partid, chiar dacă o cheamă Elena Udrea, va trebui la un moment dat să aplicăm Statutul. Nu este o ameninţare, este o constatare“. El a precizat că deciziile partidului trebuie respectate de către toţi membrii partidului, în caz contrar existând capitolul de sancţiuni: „Dacă are alte opţiuni, poate să le materializeze într-o altă zonă politică, nu e nicio reţinere“. Blaga s-a arătat deranjat de declaraţiile lui Udrea referitoare la şansele pe care Crin Antonescu le are la prezidenţiale şi la susţinerea pe care aceasta şi-a declarat-o pentru o candidatură a lui Emil Boc, în defavoarea celei a lui Cătălin Predoiu, validat ca prezidenţiabil PDL în cadrul unei competiţii interne la care au votat peste 100.000 de membri de partid. Liderul PDL a mai spus că, în următoarea perioadă, cazul Elenei Udrea ar putea fi discutat într-o şedinţă a conducerii PDL unde ea va fi chemată să-şi explice punctul de vedere, urmând a se lua o decizie, dacă se va considera necesar. Pentru că, de-a lungul timpului, ea a urecheat, în tandem cu Băsescu, actuala conducere, mulţi o vedeau plecată demult din PDL la fundaţia cu nume de mişcare năşită de Băsescu. Aşa încât o eventuală excludere nu ar face decât să-i netezească drumul spre fundaţia lui Băsescu.