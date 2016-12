Mama premierului: ”Lovind în mamă, loveşti şi în fiu, lovind în soră, loveşti şi în frate”

Cornelia Naum, mama premierului Victor Ponta, susţine că nu are nicio legătură cu firma ginerelui său, Iulian Herţanu, şi că nu cunoaşte activitatea pe care acesta o desfăşura, ea spunând că întregul scandal îl are ca ţintă pe premier şi că dacă l-ar putea convinge, l-ar ruga să demisioneze. Cornelia Naum a declarat, sâmbătă seară, la Antena 3, că întregul scandal în care a fost implicată după arestarea ginerelui său, Iulian Herţanu, îl are ca ţintă pe premier. Mama premierului a vorbit şi despre momentele prin care a trecut odată cu audierea sa la DNA Ploieşti, în calitate de martor în dosarul în care este arestat ginerele său, Iulian Herţanu, spunând că discuţiile s-au limitat la problemele firmei sale. "Nu am avut niciodată niciun fel de emoţii în legătură cu întâlnirea cu procurorul. Am avut o oarecare teamă de întâlnirea cu presa. (...) Am simţit jena de a fi privit 40 de minute încontinuu, cu aparatele lipite de geam", a declarat ea, spunând că a încercat să evite orice discuţie directă cu junaliştii, având impresia că va sări pe ea "un stol de păsări". Mama premierului a mai spus că, în ziua în care ginerele său a fost ridicat de acasă, la firma de contabilitate Exfin 2000 SRL, pe care o deţine împreună cu fiica sa, a avut loc o percheziţie şi au fost ridicate toate calculatorele şi documentele, fără a fi găsit vreun document care să aibă legătura cu firma Grossman. Ea a explicat că a înfiinţat această firmă de contabilitate în anul 2000, când a ieşit la pensie şi când Victor Ponta "abia intrase în pâine ca procuror", şi că nu a avut nicio legătură cu firma Grossman. Aceasta a mai spus că este conştientă de efectul pe care acest dosar îl poate avea asupra imaginii lui Victor Ponta şi că, dacă l-ar putea convinge, l-ar ruga să demisioneze: "Lovind în mamă, loveşti şi în fiu, lovind în soră, loveşti şi în frate. Asta presupun. (...) Dacă aş avea putere să-l conving mâine să plece din această funcţie, să văd cum se descurcă în această situaţie în care suntem în ziua de azi, şi economică, chiar şi politică, l-aş convinge să plece, însă nu e un copil mic. De mult timp nu mai face ce spune mama".