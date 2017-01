Mamă şi fiică, lovite pe trecere

18:13:32 / 15 Decembrie 2013

Pietonul are voie sa fie oricum vrea , ADICA MORT SI CU DREPTATEA IN MANA !

Nu pot sa inteleg o astfel de aberatie in care poti sa crezi ca poti traversa cum doresti PENTRU CA AI VOIE ! Daca tu insati nu ai grija de viata ta si te arunci ca animalul pe trecere fara sa te asiguri pe premiza CA AM VOIE SA TRAVERSEZ ORICUM VREAU , atunci in momentul selectia naturala isi face treba si mai sterge unul de pe lista ! Deci , mai '' ZIC '' daca tu asa traversezi , sau mai grav asa ti-ai educat copii por sa te asigur ca va aflati in mare pericol !