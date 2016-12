Mama şi soacra fetei de 12 ani legată cu lanţuri, deferite justiţiei

Cele două femei din localitatea constănţeană Valu lui Traian, acuzate că au sechestrat o fată de 12 ani pentru a o obliga să se mărite, au fost trimise în judecată de procurorii constănţeni. Dosarul în care Atige Selim, de 38 de ani, şi sora vitregă a acesteia, Rubie Cerchez, de 27 de ani, sunt judecate pentru lipsire de libertate în mod ilegal şi rele tratamente aplicate minorului a ajuns, ieri, pe rolul Judecătoriei Constanţa, procesul urmând să înceapă pe 23 septembrie. Conform actului de inculpare, la sfârşitul anului 2010, Atige Selim şi-a vândut fiica minoră, Constanţa S., în vârstă de 12 ani, surorii sale vitrege, Rubie Cerchez, pentru ca, în spiritul tradiţiei etniei rome din care fac parte familiile lor, minora să se căsătorească, împotriva voinţei sale, cu băiatul acesteia în vârstă de 10 ani. Pentru fata de 12 ani s-ar fi plătit 1.200 de lei. Cazul a ieşit la iveală în dimineaţa de 28 iulie, când fata a fost văzută mergând pe străzile comunei Valu lui Traian legată de un picior cu un lanţ. Anchetatorii spun că de la data vânzării şi până în momentul în care a fost găsită, fata a fost sechestrată în locuinţa viitoarei soacre. Procurorii mai spun că, în această perioadă, minora a reuşit să fugă de mai multe ori de la locuinţa familiei viitorului soţ, ea fiind prinsă de fiecare dată şi adusă înapoi. Ultima evadare a fetei a avut loc pe 26 iulie, când, pentru a se asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla, ea a fost bătută de propria mamă, iar apoi, ajutată de Rubie, legată cu un lanţ de pat, în casa din Valu lui Traian.

ACUZAŢII NEGATE. În timp ce fata a susţinut că a fost vândută şi legată de piciorul patului cu lanţul de la câine pentru a o forţa să se mărite, mama ei infirmă spusele acesteia şi declară că a fost doar o minciună pe care i-a spus-o fiicei ei. „Am adus-o aici ca să se liniştească, să nu mai umble după golani. Am legat-o că ea fuge de colo-colo, are golani. De dimineaţă i-am zis că mă duc la Constanţa pentru 3 – 4 ore ca să muncesc şi apoi o să revin. Ea a stat şi m-a păzit, iar când am plecat, s-a dezlegat şi a fugit. Nu e adevărat că am vândut-o, a fost o glumă făcută cu sora mea vitregă, care a spus mai demult că o să ne căsătorim copiii. Şi nici nu am bătut-o, i-am dat aşa, uşor, o palmă, că mi-a zis “Du-te dracu!”. Dar a fost doar o palmă“, a declarat mama fetei, Atige Selim. Spusele femeii sunt întărite de povestea surorii vitrege. „Nu are cum să o vândă. Aşa spune ea că s-a măritat, dar e o minciună. Tot ce se vorbeşte aici, la poliţie, e o minciună. Iar poliţia se ia după un copil care vorbeşte prostii. Chestia cu vânzarea era înainte, dar s-a dat un decret şi de atunci la noi nu se mai însoară de la 12 ani. Eu eram la unchiul la Medgidia şi am aflat ce s-a întâmplat când am venit acasă“, a susţinut Rubie Cerchez. Afirmaţiile celor doi femei nu i-au convins pe procurori de nevinovăţia lor, mai ales că restul probelor au fost împotriva lor, astfel că le-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv. Între timp, fata de 12 ani a fost internată într-un centru de plasament.