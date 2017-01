Mama şi-a ucis fiul în bătaie

După ce au trăit în concubinaj trei ani, Adriana Cosma şi Constantin Scîrpaci s-au despărţit în 1994 la un an după naşterea fiului lor Daniel. Acesta a rămas în grija tatălui său, la Negru Vodă, dar viaţa lui nu a fost prea uşoară alături de altă mamă şi doi fraţi vitregi. De multe ori, băiatul pleca de acasă şi se întreţinea cerşind atît în judeţ cît şi în Bucureşti, iar la şcoală nu a fost nici măcar o zi. Anul trecut în noiembrie, bunica lui Daniel care locuia în Medgidia l-a luat la ea acasă şi l-a dat la o şcoală ajutătoare din cauza unor probleme psihice dobîndite ca urmare a vieţii dezordonate dusă timp de mulţi ani. În scurt timp a revenit în ţară şi mama copilului care lucrase în Spania şi care dorea să se implice în educarea unicului ei fiu. Lucrurile păreau să meargă bine pînă cînd , anul trecut în decembrie, în timpul vacanţei de iarnă copilul i-a cerut mamei să-l lase să meargă la Negru Vodă pentru a-şi vedea tatăl. De la aceea dată , Adriana Cosma nu a mai ştiut nimic de fiul ei pînă pe 15 iunie cînd l-a găsit cerşind în gara din Medgidia. Femeia l-a luat acasă şi spune că intenţiona să îşi aducă fiul pe calea cea bună şi să îl scoată din anturajul dubios în care intrase. Ea şi-a pus fiul să înveţe măcar să scrie şi să citească, dar cum acesta nu se descurca prea bine, într-un acces de furie l-a luat la bătaie şi l-a lovit cu un făcăleţ pînă cînd l-a lăsat fără suflare. Vecinii spun că femeia nu părea a fi capabilă să îşi omoare cu sînge rece propriul fiu. “A crescut aici în bloc şi nu pot să îmi explic cum a putut să facă aşa ceva. Noi eram afară dar nu am auzit nimic. Am aflat de crimă abia cînd a venit Salvarea, care nu a mai putut face nimic pentru băiat. Copilul a mai fost de cîteva ori la mama sa şi a plecat de fiecare dată. Acum era de puţin timp în grija mamei dar aceasta nu îl lăsa să iasă afară. Eu nu l-am văzut decît o singură dată“, a spus Elena Onofrei, vecină. Anchetarea acestui caz a fost preluată de un procuror criminalist. “Femeia s-a enervat foarte tare în momentul în care a descoperit că fiul ei este în urmă cu lecţiile şi, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, l-a lovit pe băiat în nenumărate rînduri cu un făcăleţ peste cap, membre şi piept pînă cînd acesta a decedat“, a declarat procurorul Matei Dragomir. Conform unor surse din cadrul Poliţiei Medgidia, în casa femeii au mai fost găsite un arătător din lemn rupt în mai multe bucăţi şi o bucată de ţeavă metalică cu care se pare că femeia şi-ar fi lovit băiatul. După ce echipa de criminalişti a încheiat cercetările la faţa locului şi a recoltat probele biologice de la victimă, trupul neînsufleţit al băiatului a fost transportat la morgă. Raportul preliminar al medicilor legişti arată că Daniel a murit în urma unui stop cardio- respirator provocat de o hemoragie internă, corpul băiatului fiind acoperit de vînătăi iar mîna dreaptă ruptă. Imediat după incident, Adriana Cosma părea calmă şi a negat că şi-ar fi bătut copilul: “O prostie omenească! Nu l-am bătut... l-au bătut alţii că era copilul străzii“. Vestea că Adriana Cosma şi-a omorît fiul a căzut ca un fulger între vecini mai ales că aceştia au declarat la unison că femeia era un exemplu de bunătate. “Era o femeie bună. De fiecare dată cînd se întîlnea cu copiii mei vorbea cu ei şi chiar le cumpăra dulciuri“, a spus Nicolae Dinescu, un alt vecin. Femeia a fost reţinută de procurori sub acuzaţia de omor calificat şi deosebit de grav , urmînd ca astăzi să fie dusă în faţa unui judecător cu propunere de arestare.