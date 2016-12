Mamă și fiică, salvate de la înec

00:37:45 / 09 Septembrie 2014

TERAPIA INTENSIVA din Constanta omoara oamenii cu zile!!!E necesara o analiza a cazurilo de deces acolo!!!!

Cam prea des in ultima perioada tot auzim de pacienti care sunt salvati de cei de la SMURD, de medicii de la Ambulanta, de Salvamari etc si care sunt dusi la Terapia Intensiva de la SCUJ Constanta dar care, din pacate decedeaza ulterior. Nu si-a pus nimeni autorizat intrebarea ce fac cei care lucreaza la aceasta sectie- Terapie Intensiva in timpul serviciului de le mor pacientii pe capete? Poate ca ar trebui montate camera de luat vederi in fiecare salon din aceasta sectie pentru a se putea vedea ce fac criminalii care lucreaza acolo. Nu si-a pus nimeni intrebarea de ce mai sunt pastrati pe posture acei oameni care vin la serviciu doar ca sa isi ia salariul dar nu fac nimic pentru cei suferinzi? Oare sunt sufficient de competenti pentru a lucra intr-o sectie asa de importanta pentru vietile pacientilor?Mjoritatea sunt niste nesimtiti si oameni fara suflet. Sa le fie rusine ca se poarta ca niste jigodii si sa dea Domnul sa aiba parte de acelasi tratament atat ei cat si cei dragi lor in momentul in care vor ajunge in suferinta!!!Afara cu ei!! Nu mai protejati incompetentii si nesimtitii!!