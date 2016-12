Mamaia a rupt gura Târgului de Turism al României

08:23:57 / 14 Martie 2014

Imi este rusine de rusinea lui

Pacaliciu asta numai are limita? are dracu o gramada de ani si tot nu sa maturizat, ma uitam la tv aseara si mi se parea ca asta nu este in toate mintiile.Orasul asta este plin de praf, de ciini maidanezi, de gigacalorie ce sa mai vorbim este cea mai scumpa din toata tara, cum dracu putem sa toleram un astfel de om? trebuie sa iesim la vot fratiilor sa scapam orasul asta, de un asemenea circar.