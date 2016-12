„Mamaia” 2010 a salvat tradiţia muzicii uşoare româneşti!

Cea de-a 40-a ediţie a Festivalului de Muzică Uşoară „Mamaia” s-a încheiat, duminică seara, pe ritmurile frumosului imn realizat special pentru acest eveniment de reputatul compozitor Adrian Romcescu. În afara premiilor oferite tinerelor talente care au concurat pe scena Teatrului „Soveja”, preşedintele festivalului, Cristian Zgabercea, a onorat, cu plachete comemorative, memoria unor artişti care au punctat istoria muzicii uşoare româneşti: Dan Spătaru, Mihai Maximilian, Aurel Manolache, Vasile Vasilache, Vasile Veselovschi, George Grigoriu, Anda Călugăreanu, Ion Cristinoiu, Edmond Deda, Sile Dinicu, Alexandru Imre, Luigi Ionescu şi Şerban Georgescu.

De asemenea, au fost acordate plachete şi distincţii de recunoaştere a meritelor pentru contribuţia activă la realizarea Festivalului „Mamaia” 2010 următoarelor personalităţi şi artişti: preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, preşedintelui juriului, Mădălin Voicu, ministrului Turismului şi Dezvoltării Regionale, Elena Udrea, compozitorului Titus Andrei, dirijorului orchestrei festivalului, Viorel Gavrilă, directorului Direcţiei Organizare Evenimente şi Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, Andreei Andrei, lui Adrian Enache, Doinei Spătaru Olinescu Geambaşu, lui Angel Grigoriu, Mircea Blok, Aurel Storin, Didei Drăgan, Margaretei Pâslaru, lui Constantin Drăghici, Lucky Marinescu, Ilincăi Cerbacev şi Cameliei Dăscălescu. În context, au fost premiaţi şi partenerii importantului concurs de la Constanţa: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Naţional TV, TVR M, Neptun TV, TV HD şi Bucovina TV.

Trofeul „Mamaia” 2010 pleacă în capitala Moldovei. Mihaela Daniela Cojocaru (25 ani), din Iaşi, câştigătoarea Trofeului „Mamaia 2010”, s-a întors acasă cu un autoturism Skoda Fabia. Solista, care se pregăteşte să-şi susţină licenţa la canto classic, este profesoară de muzică la o şcoală şi se află la a doua participare pe scena festivalului. În acest an a interpretat melodia „Moldovean blues“, iar în finală a intrat cu piesa „Trurli“. „Eu am visat din copilărie să cânt pe scenă, la ‘Mamaia’! Să mai iau şi trofeul?!? Este extraordinar! Am depăşit colegi pe care îi apreciez foarte mult şi care îmi sunt model în unele privinţe, pentru că noi învăţăm unii de la alţii. Sper să fiu înţeleaptă şi să fiu cea mai bună în continuare”, a declarat cântăreaţa la ieşirea de pe scenă. Aceasta a mai mărturisit că, de şapte ani, de când are permis auto, nu a mai condus vreodată, întrucât nu are un autoturism personal. „Tata mi-a promis că îmi va lua o maşină pe care să o zgârii bine... după care îmi va lua o maşină ‘adevărată’. I-am răspuns atunci că îmi voi lua singură autoturism, dar n-am ştiut că vorbesc serios”, a spus, cu umor, interpreta.

Vedetele Eurovision, entuziasmate de participarea la „Mamaia”. Seara de gală a început cu un recital de excepţie care a inaugurat secţiunea EuroMamaia. Au impresionat publicul nume consacrate ale muzicii uşoare europene, cunoscute de pe scena Eurovisionului precum Sandra Kim (Belgia), cea mai tânără câştigătoare din istoria concursului amintit, Next Time (Macedonia) - trupa concurentă în 2009 şi Chiara (Malta), de trei ori participantă la Eurovision. „A fost o seară minunată! Oamenii sunt foarte drăguţi, a fost grozav. Vin pentru prima dată în România, sunt fericită să mă aflu aici. Nu prea am avut timp să vizitez litoralul, suntem cazaţi în Mamaia: hotelul şi vremea sunt super”, a spus Sandra Kim. Artista a adăugat, în backstage: „O cunosc pe Paula, am urmărit-o şi la Eurovision, dar nu ştiam că este atât de faimoasă aici. Mi-a plăcut foarte mult piesa lor (n.r. cântată de Paula şi Ovi, „Playing with Fire”). Ea este frumoasă, carismatică, o cântăreaţă foarte bună”, a declarat Sandra Kim. Alături de ea, Olia Chira şi-a manifestat satisfacţia de a cânta la cel mai vechi festival de muzică uşoară românească: „Este o mare onoare pentru mine să cânt aici. Este un festival foarte bun, pe care îl urmăresc în fiecare an”. Nici Paula Seling nu şi-a ascuns emoţiile de a reveni pe scena constănţeană: „De fiecare dată când revin la ‘Mamaia’ este emoţionant: când am intrat pe scenă simţeam că nu pot să păşesc! Faptul că m-am întors de unde am pornit - pentru că primul premiu important pe care l-am câştigat a fost aici, la ‘Mamaia’, în 1997 - a fost foarte emoţionant. Am fost foarte bine primiţi de public, înseamnă că le-a plăcut ce am realizat pe scenă. Din câte am văzut, invitaţii care au participat alături de mine şi Ovi la Eurovision s-au simţit foarte bine la ‘Mamaia’ 2010. Organizatorii au fost foarte drăguţi şi pentru oaspeţi a fost o experienţă frumoasă”, a mărturisit talentata solistă.