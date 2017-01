Mamaia ar putea găzdui Congresul Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă

Secretarul general al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Iulian Becze, a anunţat, ieri, că România are şanse mari să găzduiască, anul viitor, Congresul IIHF în staţiunea Mamaia. “Organizarea Congresului a fost atribuită Finlandei, iar conducerea federaţiei finlandeze doreşte ca gazda acestui congres să fie România sau Bulgaria. Directorul de programe al federaţiei din Finlanda Kimmo Leinonen a fost în România şi a vizitat trei hoteluri din Mamaia, care corespund standardelor pentru acest gen de manifestări, după care a mers şi în Bulgaria. Urmează să completăm formularul şi, apoi, să-l expediem, după care aşteptăm răspunsul”, a spus Becze, care susţine că România are două dezavantaje în cursa cu Bulgaria, pentru găzduirea Congresului federaţiei internaţionale: sala de conferinţe prea mică de la Hotelul „Iaki” şi lipsa unui teren de golf. “Sala de conferinţe de la Iaki este mult prea mică, însă acest aspect cred că-l putem îndrepta, în sensul că întrunirea ar putea fi ţinută la Hotelul Rex, acolo unde există posibilitatea amenajării unei săli de circa 350-400 de persoane. Cu terenul de golf nu ştiu cum o să facem, deşi am înţeles că există un proiect în acest sens”, a precizat oficialul Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă. Ultimul congres al Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă găzduit de România a fost cel din anul 1971, tot de la Mamaia.