Mamaia, capitala clubbing-ului românesc

Glam, culoare, atmosferă, platane şi DJ-i de renume mondial. Aceasta a fost oferta unuia dintre cele mai cunoscute cluburi din Mamaia, staţiunea care s-a transformat într-o capitală a muzicii, denumită generic, house. „La Mania”, un nume cu rezonanţă pentru adepţii muzicii electronice, a adus în această mini-vacanţă un val de DJ-i cunoscuţi peste tot în lume. Astfel, vineri au mixat Audiofly şi Livio, iar sîmbătă, la pupitru s-au aflat Lee Burridge şi Bill Patrick. Afişele postate peste tot în Mamaia, dar şi pe internet, au făcut ca sute de persoane să vină la clubul „La Mania” ca să danseze pe ritmurile impuse de Lee Burridge. Stilul progressive adoptat de DJ-ul britanic a reuşit să facă atmosfera din clubul incendiară. La primele ore ale dimineţii, cei care au ales „La Mania”, pentru a-şi petrece seara de sîmbătă, încă nu plecaseră. „Am pregătit numeroase surprize pentru clienţii noştri. Încă de vineri am început seria de petreceri şi o vom ţine tot aşa pînă marţi dimineaţa. Duminică îl avem pe Steve Lawler şi luni seara ne vom delecta cu seturile lui Gabriel Ananda şi Scarlett Etienne. Cea din urmă este o femeie DJ, care nu numai că mixează fantastic, dar arată şi foarte bine, fiind o combinaţie perfectă”, a declarat Mihai Laza, managerul clubului „La Mania”.

Lee Burridge, cel care a reuşit să adune într-un singur club sute de persoane, s-a lansat, în anii ’90, într-un club din Hong-Kong, unde a acceptat rezidenţiatul. A fost supranumit „regele cluburilor din Hong-Kong”, fiind rezidentul mai multor evenimente sub egida unor brand-uri internaţionale, cum ar fi Cream, Ministry of Sound, Malibu Stacey, Northern Exposure. Un amestec inspirat de hard house, trance, break-beat, aşa se putea defini stilul lui Lee Burridge, la începutul acestui deceniu, care l-a propulsat spre rezidenţiatul la Tyrant, aducîndu-i invitaţii la cluburi ca Cream (Liverpool), Gatecrasher (Sheffield), Sugarshack (Middlesbourough), United (Plymouth) sau The Venue (Jersey). Schimbul către progressive făcut de muzica de club din întreaga lume, l-a determinat pe Lee să îl adopte şi el. A mixat în cluburi din toată lumea şi din 2002, a trecut şi ţara noastră pe lista destinaţiilor sale, fiind invitat vară de vară la Mamaia. Printre cei care au ajuns la petrecerea de sîmbătă seara din “La Mania” se numără şi luptătorul de K1, Ciprian Sora şi nepoata regelui Cioabă, Roxana, o persoană de la care ne-am fi aşteptat să frecventeze locurile unde primează manelele şi nu într-un club house. Cunoscuţii acesteia susţin că Roxana preferă muzica electronică, neavînd nicio afinitate pentru lăutari.

Cum „lumea bună ” a venit la mare de 1 Mai, Mamaia s-a transformat într-o capitală a luxului şi a modei. Totuşi, cele mai „trendy” ţinute, desprinse din cataloagele de modă, au stat lîngă cele lipsite de gust, însă, indiferent de felul în care au fost îmbrăcaţi, pasionaţii de clubbing s-au simţit bine şi au dansat pînă în zori, cînd petrecerea s-a mutat la Kudos Beach, unde la pupitru au mixat DJ-i ca Daniel Tignino, Pagal, Rosario Internullo etc. Chiar dacă mini-vacanţa de 1 Mai se termină miercuri, petrecerile de la malul mării nu se termină. Astfel, sîmbătă, se va deschide un nou club în Constanţa, „Witch Club”, la fostul cinema Dacia. Este un concept nou, unde buna dispoziţie va prima. Chiar dacă nu există un ring de dans, toţi cei care doresc să se relaxeze vor avea parte de surprize de proporţii, iar organizatorii evenimentelor mondene din acel club susţin că „Witch Club” nu seamănă cu nimic din ce există în acest moment în România.