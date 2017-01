„Mamaia caută o vedetă” (I)

O emisiune de excepţie, a cărei gazdă, caldă şi carismatică, va fi cunoscuta realizatoare şi producătoare TV Gabriela Bădilă, director Producţie Editorială în cadrul TV Neptun, va intra, din luna ianuarie 2009, în grila de programe a Televiziunii de la mare. Dinamică şi interesantă, menită să scoată la rampă tinerele talente dobrogene, emisiunea „Mamaia caută o vedetă” îşi va găsi, cu siguranţă, un loc în sufletele şi preferinţele telespectatorilor de toate vîrstele. Tinerii cu vîrsta peste 16 ani, care au curaj şi aptitudini muzicale, au şansa de a deveni concurenţi în această emisiune şi de a se afirma, apoi, pe scena Festivalului de la Mamaia. Preselecţiile vor avea loc în zilele 3 şi 4 decembrie, cu începere de la ora 15.00, la Cafe D’art, unde sînt aşteptaţi tinerii talentaţi, cu negativul unei piese pe care ştiu să o interpreteze cel mai bine.

Reporter: Cînd se va da startul emisiunii „Mamaia caută o vedetă”?

Gabriela Bădilă: Startul acestei emisiuni, „Mamaia caută o vedetă”, se va da după Anul Nou, iar telespectatorii noştri vor afla acest lucru din materialele noastre promoţionale. Vom anunţa clar ziua şi ora la care va fi difuzată, emisiunea este cumva programată pentru ziua de duminică, dar o să vă dăm toate amănuntele la momentul respectiv. Deocamdată, noi organizăm castingul pe zona Dobrogea, vrem să selectăm zece tineri foarte talentaţi, care să fie concurenţi în această emisiune, „Mamaia caută o vedetă”, iar unul dintre ei să participe la Festivalul de la Mamaia.

Rep.: Care este targetul emisiunii?

G.B.: Se pot uita la noi absolut toţi cei care iubesc muzica, spectacolul, indiferent de vîrstă, toţi cei care urmăresc Festivalul de Muzică Uşoară Mamaia se pot uita şi la noi. Este o emisiune - model, o emisiune interesantă, frumoasă, dinamică, cu un juriu care, cu siguranţă, va atrage, pentru că este format numai din celebrităţi, persoane specializate. O să vă informăm la momentul respectiv şi despre membrii juriului care, aşa cum vă spuneam, sînt nume foarte cunoscute din muzica românească şi nu numai.

Rep.: Cine sînt iniţiatorii acestui proiect?

G.B.: Iniţiatoarea proiectului este Televiziunea Neptun şi avem ca parteneri Consiliul Judeţean Constanţa, mai precis Direcţia de Cultură, în frunte cu domnul Cristian Zgabercea, cel care este şi producătorul festivalului şi cel care coordonează producţia acestei emisiuni şi pot spune că sînt foarte mîndră de acest lucru.

Reporter: Ce îşi propun, de fapt, realizatorii acestei emisiuni?

G.B.: Realizatorii acestei emisiuni îşi propun să găsească tinere talente, solişti nedescoperiţi încă, de aici, din zona noastră, pentru că ştim că există aşa ceva. Şi în emisiunea mea, „Ore verzi”, de-a lungul anilor, asta am făcut, am descoperit talente şi s-a văzut că au ajuns undeva departe. Aş aminti doar cîţiva dintre ei: „Animal X”, „3rei Sud-Est”, Costi Ioniţă, „Valahia”, Mihai Trăistariu, care au trecut mai întîi pe la noi, atunci cînd erau la început, pe care i-am ajutat aşa cum am putut şi spunem noi că le purtăm noroc. (va urma)