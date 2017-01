„Mamaia caută o vedetă”, rampă de lansare pentru tinerii interpreţi

Nicolae Morărescu, unul dintre concurenţii emisiunii-concurs „Mamaia caută o vedetă”, difuzată săptămînal, de Neptun TV, are 24 de ani şi s-a născut la Constanţa. Cunoscut şi sub numele de Domenico, tînărul este interpret, dansator, actor, moderator de televiziune şi de radio. Iubeşte marea şi teatrul, însă muzica rămîne marea sa pasiune. Tînărul şi-a dorit foarte mult să participe la această emisiune, considerînd că este o rampă de lansare excepţională pentru cei care visează la o carieră muzicală. „Eu cînt de la 14 ani, am fost descoperit de Dumitru Lupu, care m-a trimis la Gigi Rădulescu, cu care am făcut canto, timp de patru ani, la Şcoala Populară de Arte. În plus, în facultate, am urmat cursuri de canto şi cu Dumitru Lupu, iar un an, am avut cursuri de tehnică vocală, cu Traian Broască. Prin participarea la această emisiune mi-am dorit ca publicul să ştie că Domenico cîntă, nu este numai prezentator de radio şi de televiziune. Muzica este vocaţia mea!”, a declarat Domenico.

Tînărul consideră că „Mamaia caută o vedetă” este prima emisiune a unui post de televiziune local, care dă dovadă de profesionalism sută la sută. „Neptun TV m-a ajutat foarte mult ca şi imagine, am ajuns să mă oprească oamenii pe stradă şi să îmi spună că le-a plăcut foarte mult cum am cîntat şi că mă vor vota. În plus, participarea la această emisiune te face să îţi doreşti să fii cît mai bun, te stimulează, iar juriul este foarte competent. Pot spune că este un noroc să ai parte de un asemenea juriu, cînd îţi spune unul dintre cei trei muzicieni (n.r. Corina Chiriac, Mădălin Voicu şi Viorel Gavrilă) că ai cîntat bine este extraordinar!”, a mai spus Domenico.

Tînărul concurent la „Mamaia caută o vedetă” se pregăteşte intens pentru o carieră în muzică, avînd deja un producător, Ionuţ Puntaru, cu care lucrează la primul său album.

Emisiunea „Mamaia caută o vedetă” se difuzează în fiecare duminică seară, începînd cu ora 20.30, la Neptun TV, aducînd în atenţia telespectatorilor competiţia unor tineri talentaţi, care doresc să participe la Festivalul de la Mamaia. Iniţiatoarea acestui proiect inedit este Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură.