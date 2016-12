Mamaia, cea mai solicitată staţiune pentru vacanţă

08:40:51 / 19 Martie 2014

F.BINE

IN PERIOADA 3-15 MARTIE AM FOST LA SLANIC-MOLDOVA LA FIZIOTERAPIE CU SOTIA.IN ACEST TIMP NU AM VAZUT MACAR 1(UN) CAINE VAGABOND.SA VORBIM DE TURISM.CONSTANTA E UN ORAS TURISTIC SI CAINII VOGABONZI UNMBLA IN HAITE DE 15-20 SI MAI VORBIM DE TURISM?D-LE MAZARE DACA IN ACESTE DAUA LUNI NU STARPITI CAINII SI MIZERIA DIN C-TA NE VOM FACE DE RAS SI IN 2014.SINCER MI-A PARUT RAU CA AM AJUNS IN C-TA DIN ACEA MINUNATA STATIUNE UNDE NUMAI IZVOARELE SUNT UNICATE. ASA CA PUNETI-VA PE TREABA SI SUNATI-L PE PRIMARUL ANDREI SERBAN DIN SLANIC-MOLDOVA CA E TOT PSD-IST SI LUATI NOTITE.