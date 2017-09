Mamaia Fairytale vă dăruieşte „Nopţi de poveste“! Nu rataţi!

După ce, în urmă cu o săptămână, spectatorii, constănțeni și turiști s-au putut bucura de prezența unor artiști precum Ducu Bertzi, Mircea Vintilă, Daniel Iancu și Marius Bațu, au dansat pe ritmurile incendiare ale celor de la Bosquito și Mandinga, și s-au bucurat alături de aromânii care au umplut atmosfera de vară cu cântece și dansuri tradiționale, iată că al cincilea weekend al Festivalului Mamaia Fairytale a început tot în forță.

Vineri seara, pe 11 august, scena din Piațeta Casino din Mamaia a fost pur şi simplu invadată de muzică bună și veselie. În deschidere, Vali Crăciunescu și colegii săi de la Blue Sound au susținut un concert exploziv, invitând tot publicul să ia parte la distracție. Încetul cu încetul spațiul din fața scenei s-a umplut și cei prezenți s-au putut bucura de un program deosebit, ce a cuprins melodii din repertoriul românesc și internațional. Piese populare precum „Mama mea e florăreasă”, „Sunt sărac”, dar și clasicul „What a wonderful world” (un moment de excepție în care Vali Crăciunescu a preluat vocea celebrului Louis Armstrong, spre deliciul publicului) au fost fredonate și aplaudate de spectatori. Mai mult, punctul în care artiștii au interpretat un pot-pourri de șlagăre românești a fost marcat de o mare horă a celor prezenți care au luat cu asalt avanscena.

Seara a continuat în aceeași notă incendiară, cu îndrăgiții artişti din trupa Mahala Rai Banda. O formație care nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare și care a cântat pe cele mai mari scene ale lumii, alături de artiști consacrați, Mahala Rai Banda a potenţat atmosfera de voie bună și bucurie ce se instalase deja în Piațeta Casino din Mamaia. Cei 11 interpreți au adus la viață melodii cunoscute și iubite de public, dându-le o notă personală. S-a cântat și s-a dansat pe acordurile unor piese ca „Șatra”, „Dicta mamo chi bari” sau „Muro Shavo” care, de altfel, au ridicat spectatorii în picioare și i-au făcut să aplaude furtunos.

Festivalul Mamaia Fairytale vă aşteaptă şi în această seară, la întâlnirea cu muzica pop, rock, cu arii de operă și operetă, alături de Orchestra, Corul și soliștii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța. Laura Eftimie, Lucia Mihalache, Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici, Marius Eftimie, Răzvan Săraru, Doru Iftene și Adrian Pîrlea vor păși pe scena din Piațeta Casino din Mamaia spre a da viață unor șlagăre precum „A Whole New World”, „Lady is a Tramp” sau „I Fell Pretty”. Dirijor va fi maestrul Lucian Vlădescu, iar Baletul Fairytale, sub îndrumarea maestrului Horațiu Cherecheș, se va alătura artiștilor pentru a aduce un plus de savoare unei asemenea seri de gală.

Duminică, 13 august 2017, este rândul celor mici să primească un nou cadou artistic din partea Festivalului Mamaia Fairytale. De la ora 19.30, vor urca pe scenă membrii trupei Club Amicii, care promit copiilor şi părinţilor un spectacol plin de culoare și veselie.

Marți, 15 august 2017, Festivalul Mamaia Fairytale va celebra Ziua Marinei Române, alături de constănțeni și de turiști, cu două concerte senzaționale. Seara se va deschide cu trupa Publika şi va continua, spectaculos, cu băieţii de la trupa Vama.

Festivalul Mamaia Fairytale 2017 este organizat de Asociația Eurocult, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța. Mulțumim Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanța, Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“, Inspectoratului de Poliție al Municipiului Constanța.

