Mamaia, fără competitor în turismul de distracţie

MAREA SCHIMBARE Înainte de ‘89, litoralul era una dintre cele mai importante atracţii turistice din ţară, pentru că, pe lângă sindicaliştii care veneau în fiecare vară la mare, în staţiunile de pe litoral erau prezenţi mereu turişti polonezi, cehoslovaci, ruşi sau din ţările nordice. După Revoluţie, turismul de litoral a cunoscut un declin. Asta până în anul 2000, când, odată cu schimbarea administraţiei locale, staţiunea Mamaia a revenit în atenţia autorităţii locale, care a înţeles că aceasta poate deveni principala sursă de venit pentru bugetul local. După 13 ani, Mamaia este cea mai căutată locaţie pentru petrecerea sejurului pe litoralul românesc. Mai ales de către cei care vor distracţie, deoarece Primăria Constanţa a dirijat dezvoltarea staţiunii spre entertainment. În acest fel, Mamaia a reuşit să-şi formeze un turism de nişă, fiind căutată atât de turişti români, cât şi de străinii amatori de distracţie. Şi asta este din plin şi datorită cluburilor, care atrag tinerii precum un magnet. „Nu vreau să supăr pe nimeni, dar Mamaia merge cel mai bine din punct de vedere turistic. Arătaţi-mi o staţiune în care lucrurile să se întâmple la anvergura a ceea ce se întâmplă aici...”, a declarat, vineri, primarul Constanţei, Radu Mazăre, la o întâlnire cu agenţii implicaţi în turism. Primarul Constanţei a adăugat că persoanele care afirmă că Mamaia s-ar lupta cu staţiunile din sudul litoralului românesc pentru turişti sunt într-o mare eroare, pentru că Mamaia nu are rival în sud-estul Europei pe tipul de turism pe care îl practică. „Mamaia a pornit-o pe un drum pe care nu mai poate veni o altă staţiune de pe litoral s-o concureze, pentru că este târziu. Nu o mai pot prinde. S-a dus. A zburat puiul cu aţa! Ei (cei din sudul litoralului, n.r.) nu vor putea niciodată să dizloce punctele de divertisment din Mamaia pentru sud. Ei trebuie să înceapă alt tip de turism”, a afirmat Mazăre. Pentru primarul Constanţei nici măcar litoralul bulgăresc nu este atractiv. „Mamaia nu poate concura cu litoralul bulgăresc. Pe mine nu mă interesează că la bulgari este lume multă, pentru că, în principiu, turiştii care vin la Mamaia nu se suprapun cu cei care se duc la bulgari pentru all-inclusive. Staţiunile din sud trebuie să se bată cu bulgarii pentru acei turişti”, a spus Mazăre.

TURIŞTII DIN EST, „PUNGUŢA CU BANI” Pe de altă parte, primarul Constanţei spune că doreşte să facă mai mult. Însă, marea problemă pentru el este lipsa unei promovări cu fonduri europene în afara graniţelor ţării. În opinia lui, singurul vinovat pentru această situaţie este fosta guvernare PDL, care nu a inclus litoralul în master-planul turistic al României. „Ne-au încurcat foarte mult, pentru că nu s-a putut cheltui niciun euro din bani europeni pentru promovarea litoralului. Dacă pe plan intern m-aş mai descurca, pe plan extern mă încurcă foarte mult, pentru că sunt pieţe pe care noi le vizăm, dar nu putem promova Mamaia acolo cu bani comunitari, iar Mamaia de acum nu mai este pe placul pieţelor tradiţionale pe care le ştim noi de pe vremea comuniştilor”, a spus Mazăre. El a precizat că cele mai interesante pieţe pentru Mamaia sunt ţările arabe, Rusia şi Turcia. „În ciuda dezvoltării pe care o cunoaşte Turcia în domeniul turistic, Mamaia are o ofertă pe care toată Turcia nu o are. Viaţa de noapte, cluburile şi distracţia lipsesc cu desăvârşire în Turcia şi în ţările arabe. Sigur, per ansamblu, turcii au o ofertă mult peste ceea ce avem noi, dar nu pe segmentul de distracţie. Iar pe mine mă interesează să accesez, prin turismul de distracţie, piaţa de la Istanbul, unde sunt 22 de milioane de oameni, din care cel puţin câteva sute de mii sunt înnebuniţi după genul acesta de petrecere a timpului liber”, a spus Radu Mazăre. Cea mai accesibilă soluţie pentru deblocarea promovării externe a staţiunii Mamaia este modificarea master-planului pe turism în sensul includerii litoralului printre destinaţiile turistice naţionale. Până la master-planuri şi promovări, Mamaia are însă un mega-plan de distracţie estivală pregătit pentru vara asta, în care defilarea carelor alegorice va fi mult mai amplă decât anii trecuţi, pentru că aceasta va avea loc în fiecare sâmbătă, astfel încât toţi turiştii să poată savura atmosfera cluburilor. Pentru anul viitor se pregăteşte organizarea unui festival de muzică, altul decât cel consacrat, unul modern, din care să reiasă melodia fanion a anului viitor, un concurs de genul Mamaia Music Awards, la care să participe şi casele de producţie.

România, mai catolică decât Papa în privinţa vizelor

Până să atragem turişti din ţările arabe, turismul de litoral se confruntă cu o problemă majoră, cea a vizelor, pe care arabii şi turcii le obţin foarte, foarte greu. Primarul Constanţei a amintit, ieri, că procesul de acordare a vizelor pentru arabi este destul de dificil. În schimb, spune Mazăre, pentru turiştii turci va exista posibilitatea de a li se acorda vizele pe loc la intrarea în ţara noastră. „Urgenţa mare este să se deblocheze lucrurile, astfel încât să putem face reclamă Mamaiei în Turcia, în special la Istanbul. Despre acest subiect a vorbit şi prim-vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Alin Burcea, care a spus că statul român acordă cu dificultate vizele pentru turiştii care provin din anumite ţări din est, ceea ce este o mare problemă. „Problema noastră este că cei din comunitatea europeană ne spun cum să facem noi, dar nu fac ei. Ne spun nouă cum să fim mai duri la viză, în timp ce statele comunităţii europene sunt din ce în ce mai deschise”, a spus Burcea. El a adăugat că până şi vecinii noştri din Moldova obţin greu viza pentru România. „Mai uşor este pentru un moldovean să obţină viză pentru Bulgaria decât pentru România. Statistica vorbeşte de la sine: în 2012, 18.700 de moldoveni au venit în România, iar în Bulgaria au fost 64.500 de moldoveni”, a mai spus Burcea.