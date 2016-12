Mamaia, ocupată 100%

În weekend abia dacă aveai unde să arunci un ac în staţiunea Mamaia. Peste 23 de mii de turişti au ales să-şi petreacă vacanţa în staţiunea deja preferata multor români, dar nu numai. „Este locul unde mă distrez maxim, este locul unde ai ce face. Ziua, terase pentru toate buzunarele şi pentru toate gusturile, seara, cluburi, la fel, pentru toţi, cu muzică pe toate gusturile. Vrei manele găseşti un loc unde să asculţi manele, vrei disco, asculţi disco, vrei populară găseşti populară. Cu cât mai multe cluburi, cu atât mai bine”, spune un turist din Baia Mare care a ales pentru a treia oară consecutiv să-şi petreacă zilele de vacanţă în Mamaia. Staţiunea este şi preferata familiilor cu copii, parcul de distracţii Aqua Magic fiind o atracţie deosebită. „Şi anul trecut am ales tot Mamaia. Aici am unde să-mi duc copiii. Aqua Magic este locul lor preferat de distracţie. Sunt zone cu jocuri şi fel şi fel de leagăne şi pentru ei, dar şi pentru noi. Este un loc excepţional. Când ne săturăm de apa mării mergem la Aqua Magic”, spune un turist venit din Ploieşti, judeţul Prahova. Şi ofertele la Aqua Magic sunt pentru toate buzunarele. La recepţiile unor hoteluri din Mamaia au fost deja puse la dispoziţie voucere pentru distracţii maxime la parcul acvatic, reducerile fiind de 30%, iar pentru copiii sub trei ani intrarea este liberă. Un loc de distracţie pentru turiştii care se satură de plajă este „Lake View”, situat în apropierea staţiunii, pe bulevardul Mamaia, nr. 283. La „Lake View”, cel mai mare centru de distracţie, ofertele la billiard, bowling, dar nu numai, sunt pe măsură. Nu trebuie uitat nici Delfinariul din Constanţa, de asemenea aflat în apropierea staţiunii. De toate acestea cei mai mulţi turişti au aflat deja, în weekend forfota fiind impresionantă, încă de la primele ore ale dimineţii. Preşedintele Asociaţiei Patronale din Mamaia, Nicolae Bucovală, a apreciat că weekendul care tocmai s-a terminat a fost unul cu un număr record de turişti, peste 23 de mii. „Gradul de ocupare a staţiunii Mamaia a fost de aproape 100%”, spune Bucovală. Reprezentantul Asociaţiei Patronale este indignat că sunt situaţii când distracţiile turiştilor sunt întrerupte de penele de curent ale Enel. Atunci când ţi-e lumea mai dragă, când distracţia e în toi, se întrerupe curentul. „În weekend, între 1.30 şi 2.00, staţiunea a rămas fără curent. Timp de 30 de minute, totul a fost întrerupt. Este inadmisibil ca o staţiune de nivel european să rămână fără curent electric”, spune Bucovală. Mai grav este că nimeni de la dispeceratul Enel nu a răspuns, potrivit spuselor lui, pentru a fi semnalată avaria. El propune să se pună la dispoziţia hotelierilor un număr de telefon de urgenţă astfel încât informaţia să poată fi transmisă cât se poate de rapid, iar turiştii să fie, la rândul lor, informaţi în timp util despre ceea ce se întâmplă şi cât timp va dura defecţiunea. Evident, echipele de intervenţie ale Enel ar trebui să răspundă imediat solicitărilor.