Mamaia petrece tare astă seară

Pe lângă megaevenimentele organizate în aer liber la Mamaia, precum Baby Fashion Weekend sau Mamaia Music Awards, turiştii şi constănţenii au la dispoziţie, în această seară, numeroase alte evenimente de entertainment organizate de cluburile din staţiune. Fanii rapperului american Fat Joe îl vor putea urmări live pe celebrul artist, după miezul nopţii, în clubul Le GaGa.

Clubul Bellagio va găzdui, la noapte, evenimentul Miss Bellagio Summer, în cadrul căruia vor defila mai multe fete frumoase din Constanţa şi Bucureşti. Concursul de frumuseţe va fi completat cu un concert al constănţencei Andreea Olariu.

În clubul Crush, după miezul nopţii va cânta Guess Who, în cadrul petrecerii Summer Sensation, iar în clubul Fratelli va mixa DJ Cruz. Tot în această noapte, clubul Luv Lounge va găzdui petrecerea „Music Is My Escape”, pe mix-urile lui DJ Maryo.