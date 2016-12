Mamaia se distrează

Petrecerile şi concertele se ţin lanţ în cluburile din Mamaia, weekend de weekend, iar această seară de vineri nu face excepţie. Astfel, la noapte, în Crema Summer Club din staţiune va face show frumoasa blondă Delia Matache. În clubul Bellagio are loc o petrecere braziliană, cu dansatoare focoase, îmbrăcate ca la Rio de Janiero, iar în clubul Luv Lounge are loc petrecerea „The Strip Club Is Closed“, cu intrare liberă.

Clubul Ego va găzdui de asemenea, la noapte, o petrecere cu tematică, „Miami Vibes“, iar în clubul Fratelli va avea loc petrecerea „Mare albastră“, cu DJ Johnny Da Mix şi MC Silviu Andrei. În clubul Le Gaga va mixa americanul DJ Irie din Miami, iar la Doors Beach din Mamaia Nord va concerta, de la ora 23.00, trupa Viţa de Vie.