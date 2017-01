Mamaia se pregăteşte pentru sezonul estival

Comandamentul de pregătire a staţiunii Mamaia pentru sezonul estival, din care fac parte viceprimarul Gabi Stan, directorii Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Gospodărire Comunală, Direcţiei Corp Control din cadrul Primăriei Constanţa şi şefii serviciilor din subordinea acestora, reprezentanţi ai Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), ai SCIL Confort Urban şi ai firmei responsabile cu repararea avariilor survenite la instalaţiile de iluminat, s-a reunit ieri pentru prima dată în acest an. ”Comandamentul se întruneşte în fiecare an pentru că, înainte cu aprox. o lună de 1 mai, Primăria Constanţa demarează lucrările de curăţenie şi de amenajare a spaţiilor verzi din Mamaia”, a declarat Gabi Stan. El a adăugat că, în cadrul campaniei de pregătire a staţiunii pentru sosirea turiştilor, inspectorii Direcţiei Corp Control îi vor soma pe agenţii economici să îşi facă curăţenie în jurul hotelurilor, restaurantelor sau magazinelor, iar pe cei care au realizat lucrări de construcţie în timpul sezonului rece să îşi strîngă molozul şi să replanteze spaţiul verde pe care l-au distrus în urma lucrărilor. Viceprimarul a mai spus că echipelor Primăriei li se vor alătura angajaţii DADL, care vor trebui să strîngă nisipul adus de vînt pe promenadă şi să îi atenţioneze pe operatorii de plajă să nu demareze lucrările de ridicare a beach-barurilor pînă cînd nu va fi finalizat Planul Urbanistic Zonal. ”La 1 mai, toate lucrările de pregătire a staţiunii Mamaia pentru sezonul estival trebuie finalizate”, a mai spus viceprimarul. La rîndul său, directorul Direcţiei Servicii Publice, Ionel Pilat, a declarat că ieri au fost trimise pe teren trei echipe de lucru pentru verificarea curăţeniei în staţiune. ”În paralel, vom trece la prima etapă de strîngere a cîinilor fără stăpîn pentru tratament precum şi la repararea şi aşezarea, pe domeniul public, a întregului sistem de dotări urbane. În aceste zile lucrăm şi la fîntînile arteziene din Constanţa şi Mamaia, astfel încît, în perioada sărbătorilor pascale, o parte dintre acestea să poată funcţiona”, a adăugat Pilat. El a mai spus că va fi majorat şi numărul agenţilor de pază din Mamaia, de la 18, cîţi au fost pe perioada sezonului rece, la aprox. 70: ”Vom trece la ridicarea gardului împotriva hoţilor, amplasat la intrarea în staţiune, întrucît posturile de pază, patrulele şi echipele de intervenţie vor creşte numeric din acest moment”. Directorul Direcţiei Gospodărire Comunală, Dorina Tolea, a afirmat că lucrările de salubrizare, care constau în măturarea bulevardului şi a promenadei şi în ridicarea gunoaielor, au fost demarate în Mamaia în urmă cu două săptămîni. ”Pînă în prezent am ridicat 2.200 de tone de gunoi menajer şi de resturi vegetale. În acelaşi timp, am demarat lucrările de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi şi am toaletat arborii pînă la piaţeta Cazino, lucrarea de toaletare urmînd să fie finalizată în luna aprilie”, a adăugat Tolea. Ea a mai spus că în această primăvară, în Mamaia se vor planta peste 5.000 de arbuşti din specii răşinoase: ”Vom schimba radical faţa staţiunii prin plantarea, în premieră, a unor specii de arbuşti şi plante decorative”. Potrivit afirmaţiilor sale, palmierii vor fi plantaţi în Mamaia în funcţie de condiţiile meteorologice: ”Dacă vremea ne va permite, vom monta palmierii pe poziţii înainte de 1 mai. În ceilalţi ani, palmierii erau scoşi din sere şi plantaţi după această dată, însă în acest an, pentru că avem de-a face cu o primăvară timpurie, în mod sigur, la 1 mai, turiştii vor putea admira cel puţin o parte dintre palmieri, care vor fi amplasaţi în piaţete şi la intrarea în staţiune”. Primăria Constanţa mai are în plan, pentru sezonul estival 2007, construirea unei alei de promenadă de la hotelul Yaki pînă la Hotelul Savoy şi a unui nou sens giratoriu în dreptul hotelului Dorna.