Mamele asigurate vor avea facilităţi financiare la “Euromaterna”

„Euromaterna” - noul spital privat din municipiul Constanţa, situat pe str. Ştefăniţă Vodă, nr. 32 - a fost inaugurat vineri, în prezenţa primarului Radu Mazăre, dar şi a numeroase cadre medicale din Constanţa. Înainte de momentul tăierii panglicii, edilul a ţinut să-i felicite pe cei care au avut iniţiativa, dar şi curajul să deschidă o unitate sanitară la standarde europene. Mazăre le-a promis medicilor care au înfiinţat spitalul tot sprijinul şi toată susţinerea de care vor avea nevoie pe viitor. Felicitări au venit şi din partea preşedintelui Societăţii de Obstetrică - Ginecologie din România, prezent la inaugurare, prof. univ. dr. Gabriel Bănceanu, dar şi din partea autorităţilor din Sănătatea locală, a unor oameni politici, dar şi a colegilor. „Probabil că alegeam un nume de bucurie pentru acest spital, pentru că este o unitate care aduce bucurii”, a declarat directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru. Preşedintele/director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, a declarat că a semnat deja un contract de 350.000 lei pe lună, ceea ce înseamnă că mămicile asigurate vor avea decontate unele servicii medicale. „Au estimat că vor ajunge la circa 1.500 - 2.000 de paciente pe an. Cred că vor avea succes, mai ales că unitatea este dotată la cele mai înalte standarde europene”, spune dr. Mocanu. După ce a vizitat unitatea sanitară, primarul Mazăre a rămas plăcut surprins: „Jos pălăria! Nu arată bine, ci foarte bine. Îndeplineşte toate standardele, este similar unităţilor din Elveţia sau Germania. Diferenţa este că aici totul este nou. Este rezultatul unei echipe unite, aşa ca la noi, la Primărie. Noul spital este o mîndrie pentru oraş”. „Euromaterna” are patru săli de naştere şi două săli de operaţie, o arie care deserveşte exclusiv partea de fertilizare in vitro, iar în curs de finalizare sînt o sală de sport şi o cofetărie interioară. Tot la capitolul dotări, spitalul are o staţie de sterilizare ultramodernă, un adăpost de apărare civilă, generator electric, o staţie de purificare a aerului, astfel că aerul din sălile de operaţii şi de naştere este triplu filtrat, un rezervor de apă, o staţie de gaze medicale, un punct de reanimare imediată a nou-născuţilor, patru lifturi etc. “Am construit un centru în care pacientul să se simtă protejat şi îngrijit. Un mediu civilizat în care clientul are prioritate şi în care beneficiază de cele mai profesioniste servicii medicale, avînd ca profil principal maternitatea. Degeaba medicii execută un act medical de cea mai bună calitate dacă pacienta este apoi aşezată într-un pat cu saltele găurite. Credem că vom satisface nevoile şi exigenţele pacienţilor noştri graţie calităţii înalte a serviciilor şi a excelentului raport calitate-preţ”, a afirmat preşedintele Consiliului de Administraţie al „Euromaterna”, dr. Ion Ruşa.