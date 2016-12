Mamele nu vor fi concediate

Prospetele mămici nu vor trebui să-şi facă griji în ceea ce priveşte locul de muncă pe durata concediului de creştere a copilului, chiar dacă aleg să stea acasă timp de doi ani, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Muncii, Ioan Botiş. „Nu este concediată nicio mămică în timpul celor doi ani, sub nicio formă. Eu am spus că există posibilitatea ca, după doi ani după ce te întorci la locul de muncă, să se închidă fabrica şi atunci eşti concediat”, a spus Botiş. Asociaţia MAME a cerut Ministerului Muncii clarificări în cazul neconcordanţelor între ordonanţa privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor şi propunerile privind Normele metodologice de aplicare. Unul dintre aspectele sesizate se referă la condiţiile în care angajatorul poate dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul părinţilor, deoarece în normele de aplicare nu se fac clarificări. Reprezentanţii Asociaţiei susţin că neincluderea unui articol separat în normele metodologice prin care să se explice modalitatea de aplicare a respectivului articol va acorda puterea de decizie angajatorilor, iar părinţii aflaţi în cei doi ani de concediu de îngrijire a copilului ar putea să fie concediaţi în acest interval de timp. „Considerăm că această protecţie, privind garantarea locului de muncă la întoarcerea din concediul de creştere a copilului, trebuie asigurată inclusiv pentru salariata/salariatul care optează să stea doi ani de zile în concediu de creştere a copilului, nu doar pentru persoanele care se află în concediu de creştere a copilului în vârstă de până la un an, respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap”, se arată în scrisoarea trimisă Ministerului Muncii. Ordonanţa de urgenţă prin care Guvernul a modificat sistemul indemnizaţiei de creştere a copilului a fost publicată în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare de la începutul anului.